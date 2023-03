Das „GerÃ¼st“ des Kaders bleibt zusammen! KÃ¶lner Haie geben erste Personalentscheidungen bekannt

Köln. (PM Haie) Nach einer aufregenden und besonderen Saison schreiten unsere Analyse und Planung für die nächste Spielzeit voran. In den letzten Wochen und...

In den letzten Wochen und Monaten wurden dazu erste Entscheidungen zum Kader für die Saison 2023/24 getroffen. Feststeht, dass das Gerüst des aktuellen Haie-Kaders in der kommenden Saison zusammenbleiben wird.

„Es ist gut, dass es uns gelingt, den Stamm des Kaders zusammen zu halten und darauf aufzubauen. Wir haben in der Saison 2022/23 einen Schritt nach vorne gemacht und wir werden diesen Weg weiter fortsetzen“, so Haie-Cheftrainer Uwe Krupp.

Matthias Baldys, Direktor Hockey Operations, ergänzt: „Wir werden an den richtigen Stellschrauben drehen und unseren Kader für die kommende Saison gezielt ergänzen.“

Mit folgenden Spielern planen wir in die Saison 2023/24 zu gehen

Torhüter

Niklas Lunemann

Mirko Pantkowski

Leon Willerscheid

Verteidiger

Brady Austin

Nick Bailen

Stanislav Dietz

Maximilian Glötzl

Moritz Müller

Jan Luca Sennhenn

Edwin Tropmann

Stürmer

Louis-Marc Aubry

Jason Bast

Maximilian Kammerer

Kevin Niedenz

Mark Olver

Carter Proft

Andreas Thuresson

Luis Üffing

Robin van Calster

Mit den Stürmern David McIntyre und Landon Ferraro sind die Kölner noch in Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit. Auch bei Angreifer Nick Baptiste ist noch keine finale Entscheidung getroffen.

In den kommenden Wochen werden zudem die ersten Neuzugänge bekanntgeben.

Diese Spieler werden die Haie verlassen

Mit Torhüter Oleg Shilin, den Verteidigern Alex Roach, Ryan Stanton, Jack Dougherty und den Stürmern Alexander Oblinger, Zach Sill, Jon Matsumoto und Julian Chrobot stehen die ersten Abgänge fest.

Alexander Oblinger trug die vergangenen fünf Jahre das Haie-Trikot. Insgesamt 216-mal lief der großgewachsene Stürmer in der PENNY DEL für den KEC auf. In dieser Zeit erzielte der 34-Jährige 34 Tore und legte 27 weitere Treffer auf.

Angreifer Zach Sill war über die vergangenen vier Jahre ein fester Teil unserer Mannschaft. Der Kanadier war in allen vier Saisons Assistenz-Kapitän der Haie und schnürte in 190 Spielen seine Schlittschuhe für den KEC. Dabei zeigte er stets unermüdlichen Einsatz und erzielte in dieser Zeit 19 Tore und gab 42 Vorlagen.

Auch Jon Matsumoto trug in den letzten vier Spielzeiten das Haie-Trikot. 207 Partien bestritt der Stürmer für den KEC. Dabei markierte er 56 Treffer und konnte 93 Assists verbuchen.

Julian Chrobot hat sich entschieden, ein Angebot eines anderen Clubs der PENNY DEL anzunehmen. Insgesamt sechs Jahre war Chrobot Teil des KEC und absolvierte 86 Spiele für die Haie.

Alex Roach kam zur Saison 2021/22 per Try-Out zu den Haien und war die beiden letzten Spielzeiten Teil des KEC. 80-mal lief der Verteidiger für die Haie auf.

Torhüter Oleg Shilin wechselte im vergangenen Sommer zu den Haien. Zwölf Partien, darunter ein Shutout, bestritt der Deutsch-Russe für den KEC.

Auch Ryan Stanton kam zur Saison 2022/23 zum KEC. Der Verteidiger, für den die Haie die erste Station in Europa waren, trug in 38 Partien das Haie-Trikot.

Jack Dougherty kam Mitte Februar nach Köln und lief in vier Partien (u.a. zwei Playoff-Spiele) für die Haie auf.

Die Haie bedanken sich bei allen Spielern für ihren Einsatz im Haie-Trikot und wünschen ihnen für ihre sportliche und private Zukunft alles Gute!

Am Samstag, den 1. April, werden wir unser Team der Saison 2022/2023 im Rahmen unserer Saisonabschlussfeier (Start um 16:30 Uhr) mit den Fans in der LANXESS arena in die Sommerpause verabschieden. Einlass ist ab 15:45 Uhr, der Eintritt ist frei.

