WÃ¶lfe verlieren Testspiel in Amberg

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am gestrigen Sonntagabend das Auswärts-Testspiel bei den Wild Lions vom Bayernligisten ERSC Amberg mit 2:5 (1:3, 0:2, 1:0) verloren.

Ohne die Verteidiger Kilian Glück und Yannick Löhmer angetreten, war am Ende einer kraftraubenden Trainingswoche vor allem die Chancenverwertung das große Manko beim Team von Coach Sven Schröder, währenddessen Amberg zwei Drittel lang sehr effektiv agierte und so verdient dieses Testspiel für sich entscheiden konnte.

Die beiden Wölfe-Treffer erzielten Tomas Rubes zum zwischenzeitlichen 1:1 und Florian Richter zum 2:5-Endstand.

Bereits kommenden Freitag, dem 24.09.21, um 19:30 Uhr kommt es zum direkten Rückspiel zwischen beiden Mannschaften, wenn die Wild Lions dann zu Gast im Wolfsbau sind.

Damit alle Besucher so uneingeschränkt wie möglich in den Genuss unserer Heimspiele in dieser Saison kommen können, gilt es bitte folgende Hinweise und Regularien zu beachten. Es wird auf die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) in der Fassung vom 24.08.2021 – Gültig ab 26.08.2021 Bezug genommen.

Bei einer aktuellen 7-Tage-Inzidenz von über 35 wird der Einlass am Freitag nach dem 3G-Prinzip geregelt:

– Geimpft -> Nachweis durch Vorlage des Impfausweises oder einer Impfbescheinigung (analog oder digital)

– Genesen -> Nachweis über die Genesung, die mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt (analog oder digital)

– Getestet -> Nachweis über negativen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden oder negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Generell dürfen nur Personen ohne COVID-19-Verdacht das Kunsteisstadion Schönheide bzw. Angebote, Trainings und Sportveranstaltungen besuchen bzw. nutzen. Im Eingangsbereich und im Wolfsbau selbst müssen alle Besucher einen medizinischen Mund- & Nasen-Schutz (OP- oder FFP2-Maske) tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Das Sicherheitspersonal wird vor Ort stichprobenartig auf die Abstandsregelung hinweisen. Zudem ist für die Zulassung zum Spielbetrieb für den Verein die Kontaktnachverfolgung verpflichtend. Bitte ladet Euch dazu die Luca App auf Euer Handy, da es im Sinne der Kontaktnachverfolgung am Spieltag einen Check-In über einen QR-Code geben wird. Alternativ müssen am Einlass entsprechende Coupons ausgefüllt werden.