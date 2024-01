WÃ¶lfe entfÃ¼hren beim Spitzenreiter Kassel Huskies einen Punkt

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe erkämpften sich beim Tabellenführer einen Punkt. Die Partie zweier defensiv starker Mannschaften verlief über weite Strecken ohne spektakuläre...

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe erkämpften sich beim Tabellenführer einen Punkt.

Die Partie zweier defensiv starker Mannschaften verlief über weite Strecken ohne spektakuläre Torszenen. Miglio brachte die Wölfe mit einer feinen Einzelleistung in Führung, die Ahlroth zehn Minuten später wieder ausgleichen konnte. Danach hielten die beiden Torhüter ihre Kasten sauber, selbst im Penaltyschießen konnte erst der zehnte Schütze in Person von Lowry den Puck über die Linie bringen und den Zusatzpunkt für die Schlittenhunde sichern.

Wölfe starten gut

Die Selber Wölfe starteten gut in ihr Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Kassel Huskies. Die erste Großchance konnten zwar die Gastgeber durch McMillan verzeichnen, doch quasi im direkten Gegenzug tankte sich Miglio alleine durch und brachte die Scheibe zum 0:1 im Kasseler Gehäuse unter. Die Nordhessen antworteten mit wütenden Gegenangriffen, doch der Selber Abwehrverbund stand gut und hatte mit Bitzer einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten stehen. Brune und Bettahar trafen nur die Latte, Weidner verzog und erneut Brune scheiterte an Bitzer. Zwischendurch hätte Peter in Unterzahl auf 0:2 stellen können, Huskie-Goalie Hufsky konnte den Abschluss aber entschärfen. Ihre zweite Überzahlsituation im Spiel konnten die Huskies dann aber in der 16. Minute zum durchaus verdienten Ausgleich durch Ahlroth nutzen.

Kampf um jeden Zentimeter Eis

Der mittlere Spielabschnitt war hart umkämpft. Beide Teams legten ihren Fokus auf die Defensive, wodurch klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware waren. Hufsky rettete gegen Miglio, McNeill und Bassen. Letzterer konnte die klarste Torchance im zweiten Drittel verzeichnen, scheiterte aber am Kasseler Torhüter nach guter Vorarbeit von Heljanko. Auf der anderen Seite musste Bitzer ausgerechnet bei Selber Überzahl die brenzligste Situation bereinigen, als Brune alleine durchgebrochen war.

Lowry mit der Entscheidung

Auch im Schlussabschnitt ließen beide Mannschaften nur sehr wenig Torchancen zu. Bitzer konnte sich gegen Preto, Keussen und Keck noch dreimal mit schönen Fanghand-Saves auszeichnen. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatten die Selber Wölfe nochmal zwei bange Minuten nach einer unnötigen Strafe gegen Knackstedt zu überstehen. Hier rettete Bitzer noch einmal gegen Keck, aber auch Bassen und Kruminsch hätten noch für die Entscheidung sorgen können. Doch so erkämpften sich die Mannen um Kapitän Hördler bravourös und nicht unverdient das Unentschieden nach 60 Minuten. In der Overtime bekamen die Porzellanstädter noch eine Überzahl zugesprochen, konnten aber daraus kein Kapital schlagen. So musste das Penaltyschießen entscheiden. Und auch diese Disziplin wurde von den starken Torhütern dominiert. Auf Selber Seite vergaben Kolupaylo, Trska, Miglio, Bassen sowie McNeill und auch bei den Nordhessen vergaben die ersten vier Schützen, ehe Lowry für die Entscheidung sorgte.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

EC Kassel Huskies: Hufsky (Maurer) – Bodnarchuk, Seigo, Bettahar, Faber, Keussen, Freis, Korte – Weidner, Lowry, Valenti, Ahlroth, Keck, Olsen, Schwartz, Preto, Brune, Spitzner, McMillan, Detsch

Selber Wölfe: Bitzer (Spiewok) – Hördler, Trska, Hanusch, Gläßl, Plauschin, Raab, Marusch – Knackstedt, Bassen, Heljanko, Miglio, Kruminsch, McNeill, Schwamberger, Vantuch, Gelke, Kolupaylo, Peter, Krymskiy

Tore: 6. Min. 0:1 Miglio (Hanusch); 16. Min. 1:1 Ahlroth (Keck; 5/4); 65. Min. 2:1 Lowry (Penalty)

Strafzeiten: Kassel 8, Selb 10

Schiedsrichter: Engelmann, Lajoie (Treitl, Merten)

Zuschauer: 3.186

Hufsky wird zur Mauer: Huskies schlagen Wölfe nach Penaltyschießen

Kassel. (PM Huskies) Nach zuletzt zwei Niederlagen, ging es für die Huskies am heutigen Dienstagabend gegen in der Nordhessen Arena gegen die Selber Wölfe.

Miglio brachte die Gäste in Führung, Ahlroth glich das Spiel für die Gastgeber aus. Die Entscheidung gab es schließlich erst im Penaltyschießen, in dem Hufsky fünf Penalties parierte und Lowry den Siegtreffer erzielte.

Die Huskies übernahmen gleich mit Spielbeginn das Kommando über die Partie und erarbeiteten sich erste Chancen. Die durch Olsen herausgespielte Chance in der sechsten Spielminute blieb jedoch ohne Erfolg. Stattdessen fiel der Treffer auf der anderen Seite: Miglio schloss einen Konter mit einem Schuss unter die Latte zum Führungstreffer für die Wölfe ab (6.). Die Antwort der Schlittenhunde folgte prompt, wenn auch erneut ohne Torerfolg. Ein Schuss von Preto rutschte Bitzer zwar durch die Beine, aber auch am Tor vorbei. Nur Sekunden später traf Brune per Schlagschuss die Latte (7.). Auch nach dem Powerbreak wurden die Chancen nicht wenige, auch wenn die Wölfe zwischenzeitlich auch die Gelegenheit hatten ihren zweiten Treffer zu erzielen (16.). Den nächsten Lattenkracher setzte in der 17. Spielminute schließlich Youngster Bettahar. Erst im Powerplay kamen die Huskies schließlich zum Ausgleich. Nachdem das Powerplay beinahe schon abgelaufen war und die Nordhessen schon einige kleine Möglichkeiten ausgelassen hatten, war es Ahlroth, der den Puck an Wölfe-Goalie Bitzer vorbeibrachte (19.) und so für den 1:1-Pausen stand sorgte.

Der Mittelabschnitt gestaltete sich bis zum Powerbreak ohne viele Highlights. Die Huskies hatten mehr Spielanteile, die Wölfe dafür die etwas besseren Chancen. Beides blieb allerdings ohne Erfolg. Die beste Gelegenheit hatten die Schlittenhunde schließlich nach einer sehenswerten Kombination in Unterzahl, doch der Abschluss durch Brune wurde noch abgefälscht und verfehlte so das Tor. Die Huskies setzten sich in dieser Phase des Spiels häufiger für längere Zeit im Offensivdrittel fest, schafften es allerdings nicht Bitzer vor große Herausforderungen zu stellen. Auf der anderen Seite konnte Hufsky den Spielstand von 1:1 mit einer starken Parade sichern (18.), wodurch der zweite Abschnitt torlos endete.

Auch im Schlussabschnitt blieb das Spielgeschehen zerfahren. Zunächst strahlten die Wölfe in Überzahl wenig Gefahr aus, etwas später taten die Huskies es ihnen gleich. Zwischen den beiden Specialteams-Situationen boten sich den Gastgebern allerdings zwei gute Gelegenheiten. Sowohl den Abschluss von Preto (46.) als auch den von Keussen (47.) konnte Bitzer jedoch mit seiner Fanghand parieren. Auch in der nächsten Überzahlsituation für die Gäste, waren es die Huskies, welche die beste Chance hatten, allerdings abermals ohne Erfolg. Kurz vor Schluss wurde dann Bodnarchuk in Wölfe-Goalie Bitzer gestoßen, woraufhin sich Knackstedt den im Tor liegenden Husky schnappte und dafür für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Allerdings ließen die Schlittenhunde diese große Gelegenheit auf den „Lucky Punch“ aus.

In der Overtime mussten die Huskies nach wenigen Sekunden wegen eines Wechselfehlers auf die Strafbank. Die zwei Minuten konnten allerdings, gerade wegen Goalie Hufsky, überstanden werden. In der verbleibenden Minuten boten sich den Huskies noch weitere Gelegenheiten, es ging schlussendlich aber ins Penaltyschießen. Dort krönte Hufsky seinen starken Auftritt mit fünf weiteren Paraden ehe Lowry zum erlösenden Siegtreffer einschoss.

Tore:

0:1 Miglio (Hanusch – 6. Min.)

1:1 Ahlroth (PP – Keck – 19. Min.)

2:1 Lowry (GWG – PS)