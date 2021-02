Winterduell gegen die Grizzlys – DEG reist nach Wolfsburg

Düsseldorf. (PM DEG) Nach der geglückten Revanche im Straßenbahn-Derby in der vergangenen Woche gegen die Krefeld Pinguine (3:0) will die Düsseldorfer EG den Rückenwind...

Düsseldorf. (PM DEG) Nach der geglückten Revanche im Straßenbahn-Derby in der vergangenen Woche gegen die Krefeld Pinguine (3:0) will die Düsseldorfer EG den Rückenwind mit in die kommende Auswärtspartie nehmen. Für die Rot-Gelben kommt es am Mittwoch, 18:30 Uhr, zum dritten Duell gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Für die DEG heißt es, mit einem Sieg an den Spitzenteams in der Gruppe Nord dranzubleiben und gleichzeitig den Abstand zu den Grizzlys im Kampf um die Playoff-Plätze zu vergrößern. Mit 24 Punkten liegen die Düsseldorfer aktuell fünf Zähler vor den Wolfsburgern (19). Die Gastgeber haben bisher aber auch ein Spiel weniger absolviert. Ein gutes Vorzeichen für das Team von Harold Kreis: Bei den vergangenen beiden Aufeinandertreffen in dieser Saison hat jeweils die Auswärtsmannschaft das Spiel für sich entscheiden können, beide Male knapp in der Overtime.

Wolfsburg hat sich nach zwei knappen Niederlagen gegen Köln und Bremerhaven (beide 1:2) zuletzt wieder in verbesserter Form gezeigt. Erst siegten die Grizzlys am Samstag mit 6:4 gegen die Eisbären, am Montag schlugen sie zudem Tabellenführer Bremerhaven mit 4:3 – jeweils im eigenen Stadion. Viel Zeit zum durchatmen blieb da nicht, die Rot-Gelben konnten sich insgesamt fünf Tage erholen. Für die Grizzlys ist es hingegen die dritte Partie in fünf Tagen. Besonders aufpassen muss die DEG am Mittwoch auf Matti Järvinen, mit zwölf Scorerpunkten der Topscorer der Wolfsburger.

Harold Kreis stellt das Team auf einen Kraftakt ein: „Wir erwarten mit Wolfsburg eine läuferisch und spielerisch starke Mannschaft mit guten Einzelspielern, die wir in Schach halten müssen mit gutem Forechecking und indem wir die Räume eng machen.“

Personell kann der DEG-Coach wieder auf Bernhard Ebner zurückgreifen. Weiterhin pausieren müssen Patrick Buzás, Victor Svensson und Johannes Johannesen. Im Tor steht Hendrik Hane.

Virenfreie Luft in der DEG Kabine durchBlue Care +

Die rasante Entwicklung von Covid-19 stellt auch die Düsseldorfer EG vor immer neue Herausforderungen. Der Virus verbreitet sich über viele Arten, u.a. durch die Übertragung über die Raumluft. Gerade bei den neuen Mutationen des COVID-Virus ist eine Reinigung der Luft deshalb eine der wirksamsten Präventionsmaßnahmen. Aus diesem Grund ist die DEG eine neue und innovative Partnerschaft mit der BTL next GmbH eingegangen. Das Unternehmen aus Düsseldorf-Rath hat seit über 35 Jahren Erfahrung in der Event- und Location-Ausstattung und bietet auch erfolgreiche Konzepte zur Klimatechnik und Luftfiltration an.

Erster Schritt der Partnerschaft ist die Installation von zwei Blue.care+-Geräten in den Mannschafts-Kabinen des ISS DOME. Mit Hilfe eines Hepa 14-Filters werden zuverlässig über 99% aller Bakterien und Viren aus der Luft gefiltert. So sind diese kompakten Anlagen, die sowohl in der Heim- als auch in der Gästekabine aufgebaut werden, ein wichtiger Bestandteil des Hygiene-Konzepts der DEG.

„Die DEG ist ein idealer Partner, diese effektiven Systeme noch bekannter zu machen“

Michael Terwint, CEO der BTL next GmbH.: „Blue.care+ senkt maßgeblich das Infektionsrisiko bei allen Arten von Viren. Es kommt nun verstärkt in den Bereichen Events, Sport und Schulen sowie in Praxen, Büros und gastronomischen Betrieben zum Einsatz. Die DEG ist ein idealer Partner, diese effektiven Systeme noch bekannter zu machen. Viele diese Geräte werden staatlich gefördert, hierzu besteht aber noch breiter Informationsbedarf.“

Christopher Schlenker, Director Key Account und Partnership bei der DEG: „Die Thematik Corona und die damit zusammenhängende Hygiene-Konzepte haben für die DEG allerhöchste Priorität. Deswegen sind wir umso glücklicher, mit der BTL next GmbH einen mehr als kompetenten Partner gefunden zu haben, der uns mit seinen Luftfilter-Systemen unterstützt. Das Infektionsrisiko in den Kabinen wird so deutlich gesenkt.“

Auch beim Leichtathletik-Meeting ISTAF Ende Januar im ISS DOME kamen Blue.care+-Geräte zum Einsatz und waren wichtiger Baustein des dortigen Hygiene-Konzeptes. Weitere Infos unter www.btl-x.de.