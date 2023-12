Wiederbeginn der ICEHL â€“ Zwei Begegnungen fÃ¼r Bozen vor Weihnachten

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Nach der zweiten Länderspielpause nimmt die ICE-Hockey League wieder ihren Betrieb auf. Dank des überzeugenden Auftrittes gegen Linz hat...

Bozen. (PM HCB) Nach der zweiten Länderspielpause nimmt die ICE-Hockey League wieder ihren Betrieb auf.

Dank des überzeugenden Auftrittes gegen Linz hat der HCB Südtirol Alperia den sechsten Tabellenplatz zurückerobert und bereitet sich auf zwei wichtige Begegnungen vor Weihnachten vor. Es ist der Beginn einer regelrechten Tour de Force, da den Weißroten 8 Spiele in 18 Tagen über die Feiertage hinweg bevorstehen.

Mittwoch Auswärtsspiel in Wien

Mittwoch, 20. Dezember, mit Beginn um 19:15 Uhr treffen die Foxes in der Steffl Arena auf die spusu Vienna Capitals. Das Match wird direkt auf VB33 übertragen. Frank & Co. sind bereits heute Morgen Richtung österreichische Hauptstadt aufgebrochen: dort haben sie bereits die erste Begegnung mit 4:1 gewonnen und auch das Match in der Sparkasse Arena vom 7. Oktober ging mit demselben Ergebnis an die Weißroten.

Die Capitals durchlaufen momentan vielleicht die schwerste Zeit in der Vereinsgeschichte der letzten Jahre: vorletzter Tabellenrang mit 25 Punkten, schlechteste Defensive der Liga (105 erhaltenen Treffer) und zweitschlechtester Angriff (67 erzielte Tore). Von den letzten 10 Begegnungen konnten die Wiener gerade zwei, gegen Salzburg und Vorarlberg, für sich entscheiden, trotzdem bleiben sie immer ein nicht zu unterschätzender Gegner. Coach Dolezal, der nach der Entlassung von Mark Habscheid das Kommando hinter der Bande übernommen hat, hat die Länderspielpause nutzen können, um die Ideen seiner Mannen zu ordnen und ihnen neue Energie einzuflößen.

Freitag gegen Olimpija in der Sparkasse Arena

Freitag, 22. Dezember, mit Spielbeginn um 19:45 Uhr erwarten die Foxes in der Sparkasse Arena HK SZ Olimpija. Die Slowenen belegen aktuell den zehnten Tabellenrang, kämpfen um einen Platz in den Pre-Playoff und sind seit eh und je so etwas wie ein rotes Tuch für die Foxes. Die beiden vorangegangenen zwei Begegnungen endeten mit je einem Sieg: am 26. September gewannen die Drachen mit 1:0 in der Sparkasse Arena, Bozen revanchierte sich in der Hala Tivoli nach einem 3:3 Gleichstand nach der regulären Spielzeit durch einen Treffer von Teves in der Verlängerung. Es war der Auftakt für die unglaubliche Serie von 10 Siegen in Folge, die erst am 26. November endete.

Für diese Begegnung hat der Verein die Blue Light Night ins Leben gerufen, die allen Hilfsorganisationen und Feuerwehrleuten gewidmet ist. Eine Gelegenheit für ein kräftiges „Dankeschön“ für den großen Einsatz und die Opferbereitschaft im Dienst der Bevölkerung. Sämtliche Mitarbeiter dieser Organisationen, insbesondere die Freiwilligen, sind herzlichst eingeladen, diesem Spiel mit einem symbolischen Eintrittspreis von 1 € beizuwohnen. Dazu ist keine eigene Vormerkung notwendig, die Eintrittskarten können direkt an den Stadionkassen unter Vorweisen eines geeigneten Dokumentes (wie z.B. Mitgliedsausweis, Dienstführerschein, usw.) erworben werden.

Situation bei Bozen

Die Foxes haben ebenfalls die einwöchige Pause genutzt, um die Batterien aufzuladen. Auch die Nationalspieler Vallini, Miglioranzi, Mantenuto und Brunner sind wieder zurückgekehrt und Coach Glen Hanlon steht der gesamte Kader, mit Ausnahme von Tyler Sikura, der sich aus familiären Gründen noch in Kanada befindet, zur Verfügung.

Die Weißroten haben von den letzten 15 Begegnungen 13 für sich entschieden und sind in der Tabelle bis auf den sechsten Platz, den sie sich gemeinsam mit dem VSV (fünfter) und Pustertal (siebter) teilen, emporgeklommen. Ab sofort und bis zum Ende der Regular Season wiegt jeder Punkt schwer, die positiven Signale sind vorhanden und besonders die Special Teams haben sich stark gebessert. Das Penalty Killing ist aktuell das zweitbeste der Liga mit 84% und auch das Powerplay hat sich in den letzten Spielen von 9% auf 16,3% gesteigert.

Die Tabelle

Team GP PTS

1. Hydro Fehervar AV19 28 59

2. Steinbach Black Wings Linz 28 54

3. EC Red Bull Salzburg 26 53

4. EC KAC 27 51

5. EC iDM Wärmepumpen VSV 27 44

6. HCB Südtirol Alperia 27 44

7. HC Pustertal 27 44

8. HC TIWAG Innsbruck 27 40

9. BEMER Pioneers Vorarlberg 28 34

10. HK SZ Olimpija 27 32

11. Supermercati Migross Asiago 27 28

12. spusu Vienna Capitals 27 25

13. Graz99ers 26 20