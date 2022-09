Wie teuer ist eigentlich ein Trikot in dieser Saison?

Köln. (EM) Am kommenden Wochenende starten DEL und DEL2 in die neue Saison. Endlich! Die Vorbereitungsphase ist mit reichlich Sommereishockey auf nationaler- und internationaler...

Endlich!

Die Vorbereitungsphase ist mit reichlich Sommereishockey auf nationaler- und internationaler Ebene endlich beendet und ab sofort geht es wieder um Siege und Punkte.

Praktisch alle Klubs haben mittlerweile ihr alljährlich wechselndes Trikotdesign der Öffentlichkeit präsentiert. Wie so oft versuchen alle Klubs die ideale Mischung zwischen der Einhaltung der traditionellen Vereinsfarben und dem gewissen Etwas zu finden. Schließlich gehören Fanartikel längst zu einem festen Posten im Etat.

Viele Fans sind seit Jahren Trikotsammler. Vom preislich höher angesetzten Originaltrikot, über Heimtrikot, Auswärtstrikot, Ausweichtrikot bis hin zum Aufwärmtrikot gibt das Sortiment bei allen Klubs mittlerweile eine ganze Reihe an Varianten an. Ergänzt wird die Reihe oft auch durch Playoff-Trikots, Champions League Trikots und Weihnachtstrikots. Den Mut zur Farbe und zu Außergewöhnlichem findet man meistens in den Ausweichtrikots wieder.

Von mittlerweile insgesamt fünf unterschiedlichen Herstellern lassen sich die 15 DEL-Klubs ihre Trikots herstellen. Wieviel Geld muss man aber für ein Fantrikot berappen? Gibt es in der DEL große preisliche Unterschiede?

Wir haben nachfolgend die aktuellen Trikotpreise aller 15 DEL-Klubs aufgelistet. Das preiswerteste Fantrikot bekommt man bei der Düsseldorfer EG und das günstigste Originaltrikot bei den Straubing Tigers. Für ein Originaltrikot muss man am meisten (200,- Euro) bei den Adlern Mannheim berappen. Das teuerste Fantrikot erhält man in Berlin am Eisbären-Fanshop für 98 Euro.

Team Hersteller Fantrikot Originaltrikot Augsburger Panther Metzen Athletic 89,00 Euro 179,00 Euro Bietigheim Steelers Bauer 89,50 Euro 149.00 Euro Eisbären Berlin Warrior 98,00 Euro 199,00 Euro Fischtown Pinguins Bauer? 80,00 Euro 135,00 Euro Düsseldorfer EG CCM 79,00 Euro 159,00 Euro Löwen Frankfurt CCM 84,95 Euro 179,95 Euro ERC Ingolstadt Bauer 85,00 Euro 149,00 Euro Iserlohn Roosters Warrior 79,90 Euro 179,90 Euro Kölner Haie Owayo 89,00 Euro 189,00 Euro Adler Mannheim Owayo 79,00 Euro 200,00 Euro EHC Red Bull München Warrior 79,95 Euro 159,95 Euro Nürnberg Ice Tigers Warrior 85,00 Euro 189,00 Euro Schwenninger Wild Wings Bauer 84,95 Euro 144,95 Euro Straubing Tigers Bauer 80,00 Euro 130,00 Euro Grizzlys Wolfsburg Bauer 89,00 Euro 169,00 Euro