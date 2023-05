Wichtige Defensivstütze bleibt bei den Ravensburg Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars können auch in der nächsten Saison auf Verteidiger Oliver Granz bauen. Der 25-Jährige überzeugte in der Meistersaison neben...

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars können auch in der nächsten Saison auf Verteidiger Oliver Granz bauen.

Der 25-Jährige überzeugte in der Meistersaison neben seiner Defensivarbeit mitunter auch durch die offensiven Impulse.

Oliver Granz wechselte zur vergangenen Saison von den Kassel Huskies nach Oberschwaben und wurde seiner Rolle und den erwarteten Qualitäten auch bei den Towerstars gerecht. Der gebürtige Landshuter stand in der defensiven Zone mit hartem Spiel seinen Mann, sowohl beim Aufbauspiel als auch mit viel Übersicht an der blauen Linie leistete er zudem wichtige offensive Impulse. Mit 5 Toren und 30 Beihilfen war er hinter Kollege Julian Eichinger zweitbester Verteidiger in der teaminternen Scorerliste. Die 35 Scorerpunkte bei einem Plus/Minus-Wert von +14 bedeuteten zudem die bislang beste Statistik seiner Profikarriere.

„Mein erstes Jahr in Ravensburg wird sicher schwer zu überbieten sein“, sagt Oliver Granz mit immer noch präsenten Emotionen seines ersten DEL2-Meistertitels. „Natürlich will ich auch nächstes Jahr mit meinen Mannschaftskollegen so viele Spiele wie nur möglich gewinnen und in den Playoffs weit kommen. Ich freue mich schon jetzt riesig darauf, die Jungs im August wiederzusehen“, ergänzt der Verteidiger, der vergangene Saison auch als Pate für den Mini-Stars Kids Club aktiv war.

Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport, sagt zur Vertragsverlängerung: „Oliver war einer der jungen Spieler, die in eine größere, ihnen angedachte Rolle geschlüpft sind. Seine Entwicklung hat uns sehr gefreut und wir glauben, dass er noch besser werden kann. Wir freuen uns, ihn als Kämpfer mit unermüdlichem Einsatz für sein Team und tollem Charakter in der Kabine auch nächste Saison bei uns zu haben.“

