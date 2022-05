„Kampfstarker und gut ausgebildeter Spieler“ – Oli Granz wechselt nach Ravensburg

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben zur nächsten Saison Oliver Granz unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Verteidiger stand in den vergangenen zwei Jahren...

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben zur nächsten Saison Oliver Granz unter Vertrag genommen.

Der 24-jährige Verteidiger stand in den vergangenen zwei Jahren in Diensten der Kassel Huskies.

Oliver Granz gilt als kampfstarker und gut ausgebildeter Spieler. Er absolvierte die Schüler-Bundesliga sowie DNL Stationen in seiner Heimatstadt Landshut und wechselte 2014 nach Köln. Die ersten Spiele im Seniorenbereich bestritt der 1,75 Meter große Verteidiger bei den Moskitos Essen in der Oberliga Nord, zu denen er von 2016 bis 2018 auch zwei volle Spielzeiten unter Vertrag stand. Parallel hierzu stand er in den Kadern der deutschen Nachwuchs-Nationalteams und bestritt 2017 auch die U20 Weltmeisterschaft.

Zur Saison 2018/19 wechselte Oliver Granz nach Weißwasser, wo er zwei Jahre das Trikot der Lausitzer Füchse trug. Anschließend erfolgte das Engagement bei den Kassel Huskies, wo er dann bis zuletzt unter Vertrag stand und vom neuen Towerstars Trainer Tim Kehler trainiert wurde. „Ich freue mich sehr, dass Oliver unser Team in Ravensburg verstärken wird. Er ist ein hervorragender Sportler und ein harter Kämpfer, den unsere Fans gerne sehen werden“, sagt Tim Kehler und betont die Vielseitigkeit der Neuverpflichtung: „Er ist zwar in erster Linie ein Verteidiger, aber seine Fähigkeit, auch als Stürmer zu spielen, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für unseren Kader.“

Towerstars Geschäftsführer Sport, Daniel Heinrizi: „Ich beobachte Olivers Entwicklung seit mehreren Jahren, er verbessert sich jährlich. Er lebt von seinen läuferischen Fähigkeiten und hat in den vergangenen Jahren auch immer Akzente von der blauen Linie gesetzt. Zudem bekommen wir einen Spieler, der seinen Gegnern unter die Haut geht und deshalb sind wir froh, dass er ein Towerstar wird.“

„Die ersten Gespräche mit Ravensburg waren sehr positiv und haben mich überzeugt, dass der Wechsel der richtige Schritt ist“, so Oliver Granz. „Da viele Spieler vom Vorjahr in Ravensburg bleiben, will ich mich schnell ins Team und meine Rolle einfügen“, ergänzt der Verteidiger, der in seinen bislang 215 DEL2 Pflichtspielen 20 Tore und 64 Beihilfen verbuchte.