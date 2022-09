Weite Reise und ein Familientag

Freiburg. (PM EHCF) Für den EHC Freiburg steht das zweite Punktspielwochenende in der neuen DEL2-Saison auf dem Programm – inklusive Familientag. Die ersten beiden...

Freiburg. (PM EHCF) Für den EHC Freiburg steht das zweite Punktspielwochenende in der neuen DEL2-Saison auf dem Programm – inklusive Familientag.

Die ersten beiden Spieltage der noch jungen DEL2-Saison sind absolviert. Mit dem Sieg nach Verlängerung in Landshut (5:4) und dem Heimerfolg über die Dresdner Eislöwen (2:1) gehen die Wölfe mit zwei Siegen aus zwei Spielen in das nun anstehende Wochenende.

Bereits am Donnerstag macht sich das Team von Cheftrainer Robert Hoffmann dabei auf den Weg in die weit entfernte Oberlausitz. Am Freitag um 19:30 Uhr warten hier die Lausitzer Füchse auf das Wolfsrudel. Mit einem Sieg (4:3 gegen Heilbronn) und einer Niederlage (3:1 gegen Ravensburg) kann man auch hier von einem recht gelungenen Saisonstart sprechen, dem die Wölfe ihrerseits dementsprechend entgegenwirken wollen.

Am Sonntag um 17 Uhr kommt es dann zum Heimspiel in der Echte Helden Arena. Zum traditionellen Familientag ist der ESV Kaufbeuren zu Gast im Breisgau. Sportlich sind die Allgäuer perfekt in die Spielzeit gestartet. Sechs Punkte und damit zwei glatte Siege kann der ESVK auf seinem Konto verbuchen, wenn auch die Ergebnisse dabei sehr knapp ausfielen (jeweils 2:1 gegen Heilbronn und Kassel). Neben der DEL2-Partie bieten die verschiedenen Abteilungen des EHC Freiburg ein Rahmenprogramm inklusive Schussstation, Torwandschießen oder auch ein Fanshop-Glücksrad an. Zusätzlich dazu starten die Wölfe die „Kids-Wolfsrudel-Schmink-Aktion“. Ab 13 Uhr können sich Kinder in einen Wolf verwandeln und erhalten damit nicht nur freien Eintritt für sich und eine Begleitperson, sondern zusätzlich auch einen Goodie-Beutel.

Tickets für das Familientag-Heimspiel des EHC Freiburg am kommenden Sonntag um 17 Uhr in der Echte Helden Arena gibt es über den Reservix-Onlineshop oder an der Abendkasse. Sowohl das Auswärtsspiel in Weißwasser, als auch die Partie gegen Kaufbeuren können zusätzlich im kostenpflichtigen Livestream auf Sprade.TV und im Liveticker auf Twitter verfolgt werden.