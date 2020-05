Weiden: â€žZocoâ€œ weiterhin Co-Trainer

Weiden. (PM Blue Devils) Auch auf der Position des Co-Trainers setzen die Blue Devils weiterhin auf Kontinuität. Florian Zellner wird auch in der Oberliga-Saison...

Florian Zellner wird auch in der Oberliga-Saison 2020/2021 Ken Latta an der Weidener Bande assistieren. „Zoco“ absolvierte selbst 734 Spiele in 16 Jahren für die Blue Devils. Nun geht das Weidener Urgestein in seine fünfte Saison als Co-Trainer.

Lobende Worte über seinen Co-Trainer gibt es auch von Ken Latta: „Ich bin sehr froh, dass Flo weiterhin dabei ist. Er ist einer der besten Co-Trainer, die ich je hatte. Wir verstehen uns blind und ergänzen uns perfekt.“

„Ich bin stolz, ein weiteres Jahr bei meinem Herzensverein dabei zu sein. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ken und dem neuen Team. Schließlich haben wir ein Ziel: in die Playoffs einzuziehen und dort auch eine gute Rolle zu spielen. Dafür werde auch ich 100% geben. Ich kann es kaum erwarten und hoffe, dass die Saison pünktlich beginnt“, so Florian Zellner zu seiner Vertragsverlängerung sowie den Zielen für die kommende Saison. „An dieser Stelle muss ich auch meiner Frau danken, die während einer Saison schon auf einige Zeit auf mich verzichten muss. Das ist nicht selbstverständlich“.

Auch in der kommenden Saison wird Florian Zellner die Funktion des Mannschaftsleiters übernehmen und für die Statistiken zuständig sein.