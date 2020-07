Weiden: Talente bekommen Chance, sich zu beweisen

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden setzen weiterhin auf die Förderung des eigenen Nachwuchses. Einige Nachwuchsspieler konnten in der Saison 2019/2020 Luft...

Einige Nachwuchsspieler konnten in der Saison 2019/2020 Luft im Seniorenbereich schnuppern und bekamen Einsätze im Oberliga-Team der Blue Devils. Auch in der kommenden Saison werden wieder Juniorenspieler zum erweiterten Oberliga-Kader gehören.

Johannes Lindmeier wird, wie auch in der vergangenen Spielzeit, die Position des 3. Torhüters einnehmen. Außerdem werden Verteidiger Felix Feder sowie die Stürmer Elias Maschke, Oliver Arlt und Jason Wallner einen Fördervertrag erhalten. „Es hängt von der Leistung und Entwicklung ab, ob die Jungs zum Kader gehören“, so Trainer Ken Latta. „Alle haben die Chance und die Möglichkeit, sich zu beweisen. Talent haben sie alle, aber sie müssen Geduld und die richtige Einstellung mitbringen. Sie sind alle auf einem guten Weg, aber dieser Weg ist sehr lang.“ Latta traut den Youngstern allerdings den Sprung in den Oberliga-Kader zu, nicht zuletzt, da es in der Vergangenheit auch einigen Nachwuchsspielern gelungen ist, sich zu Stammspielern zu etablieren. „Philipp Siller ist hierfür ein gutes Beispiel.“

Nachwuchsleiter Jens Maschke hofft ebenfalls, dass seine Jungs sich für die Oberliga empfehlen können: „Alle sind ehrgeizig und wollen diesen Sprung schaffen. Dies ist enorm wichtig für ihre Entwicklung. Sie müssen sich im Training noch mehr zeigen und ihre Leistung bringen, so dass sie auch Einsätze bekommen.“ Auch U20-Trainer Sascha Grögor attestiert seinen Spielern eine positive Entwicklung: „Alle U20-Athleten, die zum Kader der 1. Mannschaft gehören, sind talentierte und vorbildliche Nachwuchsspieler. Bei allen fünf Spielern war in der letztjährigen sehr erfolgreichen DNL III-Saison eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar. Durch ihren Fleiß und ihre Disziplin konnten Sie zusätzlich erste Einsätze in der Oberliga verbuchen.“ Für Grögor ist die Förderung des Nachwuchses elementar: „Im Fokus der Young Blue Devils liegt die ständige Nachwuchsentwicklung. Hierzu sind qualitativ hochwertige Trainingseinheiten sowie viel Spielpraxis ein entscheidender Faktor. Einsätze der U20-Spieler in der 1. Mannschaft sind nicht nur für den Verein ein Aushängeschild, sondern auch für kommende Nachwuchstalente ein riesiger Ansporn. Dass Spieler aus dem Weidener Nachwuchs auch höherklassige Vereine auf sich aufmerksam machen, hat Adrian Klein in der vergangenen Saison unter Beweis gestellt. Er hat über die die Young Blue Devils und starke Leistungen in der Oberliga-Mannschaft nun den Sprung zu einem DEL-Club geschafft. Wir hoffen, dass dies auch zukünftig Talenten aus unserem Nachwuchs gelingt.”