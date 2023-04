Vizemeister Ingolstadt steht nur ein Ã¼berschaubarer Umbruch im Kader fÃ¼r die Spielzeit 23/24 bevor

Ingolstadt. (EM) Die Tränchen sind bei den Anhängern des ERC Ingolstadt nach der verpassten Meisterschaft schon mehr und mehr dem Stolz auf eine prächtige...

Schon zum Start der Spielzeit 22/23 war klar, dass der ERC ein gutes Team ins Rennen schicken wird. Mit dem Vizemeistertitel hätten wohl nur die Wenigsten gerechnet. Gegen Hauptrundensieger München war dann im Finale der Playoffs kein Kraut gewachsen.

Längst haben die Verantwortlichen um Sportchef Tim Regan die Kaderplanungen für die Saison 23/24 weit vorangetrieben. Schon jetzt lässt sich sagen, dass die Panther keinen extrem großen Umbruch im Team vornehmen müssen.

Viele, zum Teil auch noch nicht offiziell bestätigte Wechsel, werden bereits seit Tagen und Wochen in der Gerüchteküche diverser Medien gelistet.

Der Donaukurier hat in seiner heutigen Ausgabe das Thema Kaderplanung der Panther ebenfalls aufgegriffen.

Im Tor hat Michael Garteig noch einen Kontrakt bis 2025. Kevin Reich dürfte in Kürze bei den Iserlohn Roosters (wir berichteten) als Neuzugang bestätigt werden. Der im Finale stark auftrumpfende Jonas Stettmer soll sich für ein Angebot der Eisbären Berlin entschieden haben. Regensburgs Rückhalt Devin Williams, der über einen deutschen Pass verfügt, soll laut Donaukurier in der Audistadt dafür zwischen die Pfosten rücken.

In der Abwehr sollen dem Bericht zufolge und wie auch schon EishockeyNews berichtete Luca Zitterbart (DEG) und Kevin Maginot (Frankfurt) als Neuzugänge fix sein. Ein Verbleib von Bodie und Marshall ist zumindest offiziell noch offen. Laut IKZ-Online wechselt Emil Quaas zu den Iserlohn Roosters. Mit Hübner, Hüttl, Wagner, Jobke und Routinier Edwards hat man allerdings ein starkes Grundgerüst in der Defensive schon stehen.

Im Sturm sind Friedrich, Henriquez-Morales, Höfflin, Pietta, Simpson und Stachowiak noch vertraglich an die Panther gebunden. Und auch Philipp Krauß (22) hat laut Donaukurier noch Vertrag. Der Wechsel von Justin Feser nach Wolfsburg wartet laut Wolfsburger Nachrichten seit Monaten nur noch auf seine offizielle Verkündung. Frederik Storms Wechsel zu den Kölner Haien wurde schon vor drei Wochen vom Kölner Express angedeutet. Travis St. Denis´ Abgang aus Straubing steht bereits fest. Auch er soll laut Donaukurier ein Panther werden. Bei Wolfsburgs Tyler Morley (58 Punkte in 63 Spielen) sind nach unseren Infos die Panther aber nur einer von mehreren Interessenten in Europa.

Die Personalien Bertrand, Flaake, McGinn, Matteau, Ronning und Brune sind noch offen, beziehungsweise von ihren zukünftigen Klubs noch nicht bestätigt. Brian Gibbons (35) konnte aufgrund einer früh erlittenen Knieverletzung nur elf Spiele mit dem Panther auf der Brust bestreiten. Er ist kein Thema mehr in der Audistadt.

Sportchef Tim Regan hat mit Headcoach Mark French und Assistent Brad Tapper schon frühzeitig für Kontinuität auf der Trainerbank gesorgt.

Die kommenden Tage werden sicherlich bei den Zugängen, als auch bei den Abgängen, schon für weitere Klarheit sorgen.

