Vincent LoVerde: Verteidiger mit FÃ¼hrungsqualitÃ¤ten fÃ¼r die Red Bulls

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg hat einen weiteren Verteidiger verpflichtet: Vincent LoVerde bringt neben der Erfahrung aus rund 600 Spielen in der American Hockey League (AHL) auch jede Menge Leadership-Qualitäten mit zu den Red Bulls.

Vincent LoVerde: „Ich fühle mich geehrt, Teil des EC Red Bull Salzburg sein zu können. Ich habe Großartiges über die Organisation und die Stadt gehört. Für mich ist es sehr wichtig, für eine gefestigte Organisation zu spielen. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und will mithelfen, einen Titel nach Salzburg zu holen.“

LoVerde (32) gewann in seiner Karriere zwei Mal den Calder Cup – die Meisterschaft in der AHL. 2014/15 führte er die Manchester Monarchs als Kapitän zum Titel. 2017/18 war er Assistenz-Kapitän beim Meisterschaftsgewinn der Toronto Marlies.

Seit 2014 ist LoVerde durchgehend entweder Kapitän oder Assistant Captain seines jeweiligen Teams gewesen. Zwei Mal war er für das All-Star-Game der AHL nominiert.

517 Mal stand er in der AHL in regulären Saisonspielen auf dem Eis. Dabei erzielte der Abwehrspieler 176 Punkte (50 Tore/126 Assists). In 78 AHL-Playoff-Spielen kam er auf 23 Punkte (3 Tore/20 Assists).

LoVerde spielte in der AHL neben Manchester (2012-2015) und Toronto (2017-2019) auch für die Ontario Reign (2015-2017) und Hartford Wolfpack, für die er von 2019-2021 auflief. Die Red Bulls sind LoVerdes erste Station außerhalb Nordamerikas.

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

Florian Bugl (GER)

Jean-Philippe Lamoureux (USA)

Nicolas Wieser (AUT)

Verteidigung

T.J. Brennan (USA)

Dominique Heinrich (AUT)

Vincent LoVerde (USA)

Alexander Pallestrang (AUT)

Lukas Schreier (AUT)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Layne Viveiros (AUT/CAN)

Philipp Wimmer (AUT)

Kilian Zündel (AUT)

Sturm

Florian Baltram (AUT)

Jakub Borzecki (GER/POL)

Tim Harnisch (AUT)

Mario Huber (AUT)

Paul Huber (AUT)

Jan-Mikael Järvinen (FIN)

Danjo Leonhardt (GER)

Ty Loney (USA)

Oskar Maier (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)