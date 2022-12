VertragsauflÃ¶sung mit Levin VÃ¶st und Jonas Franz â€“ Aufwand nicht zu stemmen

Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks verabschieden heute Levin Vöst und Jonas Franz. Für beide Spieler war der Aufwand Oberliga Eishockey zu spielen...

Für beide Spieler war der Aufwand Oberliga Eishockey zu spielen mit dem beruflichen und privaten nicht mehr vereinbar. Die Arbeitspapiere der beiden Spieler wurden in beidseitigen Einvernehmen aufgelöst. Levin Vöst war 2020 in die Dreiflüsse Stadt gewechselt und absolvierte 61 Spiele (10 Scorerpunkte) für die Black Hawks in der Oberliga Süd. Jonas Franz hat sich im selben Jahr den Habichten angeschlossen und erzielte 25 Scorerpunkte in 59 Spielen für die Habichte. „Die Oberliga wird immer stärker. Die Vereine und die Spieler müssen immer mehr investieren um Schritt halten zu können. Wir haben absolutes Verständnis das berufliches dem Sport vorgeht. Wir möchten uns bei Levin und Jonas ausdrücklich für ihre Leistungen auf und neben dem Eis bedanken. Beiden wünschen wir privat, sportlich und beruflich für die Zukunft nur das Beste“. verabschiedet der sportliche Leiter Christian Zessack beide Spieler.

Tickets für das Derby gegen den Deggendorfer SC am 06. Dezember um 19:30 Uhr sind bei Spieth & Wensky (Ludwigsplatz 3, Passau) bereits im Vorverkauf erhältlich! -czo