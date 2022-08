VertragsauflÃ¶sung in Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Niklas Gabriel verlässt die Bayreuth Tigers ein junger Verteidiger, der in der Vorsaison aus Landshut nach Oberfranken gewechselt war. Auf...

Auf Grund des breiten Kaders – gerade auch, was die Verteidigerlinien anbetrifft – hat man sich im beiderseitigen Einvernehmen darauf verständigt, den aktuell laufenden Kontrakt aufzuheben.

Niklas war, der in der vorangegangenen Spielzeit zu 31 Einsätzen kam, wechselt zu einem Club in der Oberliga, wo er zeitnah vorgestellt werden wird.

„Wir bedanken uns sehr herzlich für die im Trikot der Tigers gezeigten Leistungen und wünschen Dir, lieber Niklas, weiterhin viel Erfolg auf deinem weiteren Weg“, so die Tigers in der Pressemitteilung.

-av-