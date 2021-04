Vertrag mit Sportdirektor Herren und Teamchef der Ã¶sterreichischen Nationalmannschaft Roger Bader wird bis Ende Juni 2022 verlÃ¤ngert

Wien. (PM ÖEHV) Der Vertrag mit Roger Bader als Sportdirektor Herren und Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft wird bis Ende Juni 2022 verlängert. Neben der...

Neben der Teilnahme an Olympia ist die Rückkehr in die IIHF Top Division das große Ziel.

Die österreichische Nationalmannschaft der Herren hat am 12. April nach einer langen Covid-19-bedingten Pause wieder Fahrt aufgenommen. Im Frühjahr 2021 wurden daher bereits als Vorbereitung auf die finale Qualifikationsphase für die Olympischen Winterspiele, die im Februar 2022 in China stattfinden sollen, 13 Länderspiele geplant.

Um den eingeschlagenen Weg fortzuführen, wird der Vertrag mit Roger Bader als Sportdirektor Herren und Teamchef der Nationalmannschaft vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert. „Roger Bader macht innerhalb des ÖEHV seit einigen Jahren eine ausgezeichnete Arbeit. Er ist sehr professionell, das sieht man aktuell an seiner täglichen Arbeit in den Trainingslagern. Wir setzen mit dieser Vertragsverlängerung auf Kontinuität und verfolgen dadurch auch große Ziele“, erklärt Präsident Dr. Klaus Hartmann.

Für die Saison 2021/22 sind zwei Großereignisse im Blickfeld der Nationalmannschaft. Zunächst findet von 26.bis 29. August die letzte Runde der Olympiaqualifikation gegen die Slowakei, Belarus und Polen in Bratislava statt. Nur der Gewinner dieser Vierergruppe erhält einen Startplatz bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Im Mai 2022 soll dann auch die zweimal abgesagte IIHF Weltmeisterschaft Division I Gruppe A in Slowenien ausgetragen werden. Auch hier soll ein Top-Platz das Ticket für die IIHF Weltmeisterschaft im Jahr 2023 in Russland fixieren.

„Das entgegengebrachte Vertrauen des Präsidiums ehrt mich sehr. Es macht mir großen Spaß, mit den Spielern im Nationalteam zusammenzuarbeiten und gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Die nächste Saison wird eine große Herausforderung für uns. Wir arbeiten bereits hart daran, um die kommenden Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können“, sagt Bader, der mit dem neuen Vertrag in seine sechste Saison als österreichischer Teamchef gehen wird.