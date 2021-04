Ã–sterreichs Teamchef Roger Bader: „Aggressiv und mutig spielen“

Wien. (PM ÖEHV) Nach über 14 Monaten traf sich die österreichische Nationalmannschaft der Herren am Montag wieder zu einem Trainingslager in Wien. Am Donnerstag...

Wien. (PM ÖEHV) Nach über 14 Monaten traf sich die österreichische Nationalmannschaft der Herren am Montag wieder zu einem Trainingslager in Wien. Am Donnerstag erfolgt die Anreise nach Budapest zu einem Drei-Nationen-Turnier gegen Ungarn und Belarus.

Vor der ersten Zusammenkunft in diesem Jahr mussten Paul Mocher, Thimo Nickl, Marco Kasper und Dario Winkler ihre Teilnahme am Trainingslager der österreichischen Nationalmannschaft absagen. Sebastian Wraneschitz, Julian Pusnik, Lucas Thaler und Leon Wallner rückten nach und erhalten in dieser Woche die Möglichkeit, sich für das Team von Trainer Roger Bader zu empfehlen.

In einer intensiven Phase mit vier längeren Eiseinheiten von Montag bis Mittwoch werden die 25 Spieler mit einem Durchschnittsalter von etwas mehr als 23 Jahren auf die ersten beiden Länderspiele seit über 14 Monaten vorbereitet. Beim Drei-Nationen-Turnier in der Vasas-Arena in Budapest warten auf die Österreicher Gastgeber Ungarn und Belarus mit ihren bestmöglichen Besetzungen.

„In den ersten Einheiten haben wir bereits gesehen, dass die jungen Spieler ausgesprochen motiviert sind. Tempo und Intensität sind enorm hoch, das Training macht sehr viel Spaß“, sagte Teamchef Bader am Dienstag. „In Budapest wollen wir zwei gute Spiele zeigen und uns nicht verstecken. Wir wollen aggressiv und mutig spielen, das Resultat ist sicher nicht das wichtigste.“

Peter Schneider wird die Nationalmannschaft als Kapitän aufs Eis führen, Dominic Zwerger und Patrick Spannring fungieren als seine Assistenten. „Ich freue mich wieder darauf, für Österreich zu spielen. Im Training hatten wir bereits ein sehr gutes Gefühl. Es ist eine Ehre für mich, dass ich in den ersten zwei Spielen als Kapitän auflaufen werden“, so Schneider.

In der kommenden Woche werden einige Spieler der beiden Halbfinalisten aus Salzburg und Wien in das zweite Trainingslager einrücken. Dann steht auch das einzige Heimspiel auf dem Programm. Am 22. April ist der zwölffache Weltmeister Tschechien zu Gast in Wien, das Retourspiel findet zwei Tage später in Jindrichuv Hradec statt.

A-Nationalmannschaft Herren

12.-16.04.2021: Trainingslager und Länderspiele

Ort: Wien und Budapest/Ungarn

Teilnehmer: Österreich, Ungarn, Belarus

12.-15.04.2021: Trainingstage

15.04.2021, 20:45 Uhr: Ungarn – Österreich (LIVE ORF Sport+ und LAOLA1.at)

16.04.2021, 17:00 Uhr: Belarus – Österreich

19.-24.04.2021: Trainingslager und Länderspiele

Ort: Wien und Jindrichuv Hradec

Teilnehmer: Österreich, Tschechische Republik

19.-22.04.2021: Trainingstage

22.04.2021, 17:15 Uhr: Österreich – Tschechien (LIVE ORF Sport+ und LAOLA1.at)

24.04.2021, 18:40 Uhr: Tschechien – Österreich