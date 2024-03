Verteidiger verlÃ¤ngert seinen Vertrag beim SC Riessersee

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee konnte nach Verteidiger Thomas Schmid auch Jan-Niklas Pietsch für die kommende Saison halten. Der mittlerweile 33-Jährige Routinier an...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee konnte nach Verteidiger Thomas Schmid auch Jan-Niklas Pietsch für die kommende Saison halten.

Der mittlerweile 33-Jährige Routinier an der blauen Linie war in den zwei abgelaufenen Spielzeiten, der punktbeste deutsche Verteidiger der Weiß-Blauen. „Wir möchten ein stabiles Grundgerüst für unseren Kader und mit Thomas Schmid und auch Jan-Niklas Pietsch haben wir zwei Säulen für unsere Defensive. Pietschi identifiziert sich mit dem SCR und er fühlt sich hier in unserer Organisation sehr wohl. Wir freuen uns sehr, dass wir auch nächste Saison Pietschi bei uns haben!“ so Sebastian Ziener zur Vertragsverlängerung.

In bisher 103 Pflichtspieleinsätzen für den SC Riessersee kommt der gebürtige Bad Homburger auf 13 Tore und 52 Vorlagen. Der Linksschütze durchlief den Nachwuchs des EC Bad Nauheim, spielte für die Jungadler Mannheim, sammelte auch internationale Erfahrungen ab der U17 bis hin zur U20 Nationalmannschaft. Nach 13 Einsätzen in der DEL, verbrachte der Verteidiger mit den Gardemaßen von 1,87 Meter Größe die meiste Zeit seiner Karriere in der Oberliga.

Die Beweggründe waren für die Vertragsverlängerung für Jan-Niklas Pietsch einfach: „Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Garmisch-Partenkirchen.“ Und der Fokus für die Offseason ist schon komplett auf die neue Saison ausgerichtet: „Ich will nächstes Jahr auf jeden wieder länger und erfolgreicher Eishockey spielen, im Sommer wird jetzt viel gearbeitet damit wir nächste Saison wieder Vollgas geben können!“