„Unterschiedliche Auffassungen“ – ERC Ingolstadt sucht einen neuen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer

Ingolstadt. (PM ERCI) Die ERC Ingolstadt Eishockeyclub GmbH und ihr Geschäftsführer Claus Gröbner trennen sich in beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung. Der ERC Ingolstadt arbeitet an einer zeitnahen Neubesetzung der Position.

Die Trennung erfolgt vor dem Hintergrund unterschiedlicher Auffassungen zwischen Geschäftsführung und Beirat bezüglich der strategischen Ausrichtung der GmbH. Über Einzelheiten wurde Stillschweigen vereinbart.

Claus Gröbner trat sein Amt beim ERC Ingolstadt im Februar 2014 an. In seine Ära fällt mit Meisterschaft und Vizemeisterschaft die sportlich bisher erfolgreichste Zeit des ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Der Beirat bedankt sich ausdrücklich bei Claus Gröbner für die geleistete Arbeit und wünscht für seine persönliche wie berufliche Zukunft alles Gute.