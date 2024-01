U20 WM: Relegationsspiel statt Viertelfinale – DEB-Team unterliegt Kanada nach groÃŸem Kampf mit 3:6

Artikel anhören Göteborg. (MR) Es gibt wahrlich leichtere Aufgaben, als in einem Spiel gegen Kanada den letzten fehlenden Punkt für das Viertelfinale zu erkämpfen....

Artikel anhören Artikel anhören

Göteborg. (MR) Es gibt wahrlich leichtere Aufgaben, als in einem Spiel gegen Kanada den letzten fehlenden Punkt für das Viertelfinale zu erkämpfen. Doch nach der gestrigen Niederlage gegen Lettland blieb das jetzt die einzige Möglichkeit für das DEB-Team, die Relegationsrunde zu vermeiden…

Das Spiel startete mit einer Schrecksekunde für das Team von Tobias Abstreiter: bereits nach 11 Sekunden schickte ein harter Hit Samuel Schindler an der Spielerbank zu Boden. Nach Videostudium wurde eine große Strafe gegen den Verursacher Conor Geekie ausgesprochen. Und diese lange Überzahl konnte Deutschland zum ersten Treffer nutzen (Lutz, 3.). Als diese Strafe abgelaufen war, hatten die Kanadier aber die prompte Antwort (7.). Auch sonst spielte der Titelverteidiger schnell, souverän und hart auf. In Unterzahl lief Luca Hauf einen Konter, bekam einen gegnerischen Schläger ins Gesicht, dass er im Angriffsdrittel zu Boden ging, doch der fällige Pfiff blieb aus und das Spiel lief weiter – und Kanada hatte dann in quasi doppelter Überzahl kein Problem, zum zweiten Treffer einzuschießen. Mit dem knappen Rückstand ging es in die Pause. Eine frühe Strafe gegen Kanada im zweiten Drittel konnte Team Germany ausnutzen (Kechter, 22.). Doch danach zogen die Nordamerikaner das Tempo an, setzten sich ein ums andere Mal im Angriffsdrittel fest. Allerdings schafften sie es nicht, Matthias Bittner zum dritten Mal zu überwinden. Sie verpassten sich oder es war irgendein Stock oder Mann dazwischen, und Bittner entschärfte einige Hochkaräter. Unentschieden 2:2 wurden nochmals die Seiten gewechselt.

Wieviele Körner sind noch im Tank?

Jetzt sollte es darauf ankommen, wie lange Deutschland noch durchhält und dem Pressing der Kanadier standhalten kann. Nach einem Monstersave von Bittner in der ersten Minute hatte er wenig später aber doch das Nachsehen. Während einer doppelten Strafe gegen Kanada (2+2) konnten diese zwar oftmals befreien und auch den ein oder anderen Konter fahren, doch schließlich war es passiert und Sumpf konnte zum 3:3 ausgleichen (48.). Die Freude währte genau 60 Sekunden, dann hatten auch die Kanadier in Überzahl gut nachgesetzt und getroffen. Es wurde härter und für Deutschland schwieriger. Trotzdem versuchten sie, noch eine Schippe draufzulegen. Allerdings ermüdete man und traf dann die eine oder andere nicht so glückliche Entscheidung. So erhöhte Celebrini in der 57. Minute auf 5:3. Trotzdem nahm Abstreiter den Goalie für den 6. Feldspieler vom Eis. Der Schuss ging nach hinten los und erhöhte das Endergebnis auf 6:3 – für den Spielverlauf etwas zu deutlich, für den Tabellenstand jedoch letztlich unerheblich. Damit steht fest, dass Deutschland am 3. Januar das Relegationsspiel gegen Norwegen bestreiten muss. Und Lettland trifft im Viertelfinale auf die USA.

Die Tore schossen:

CAN – Celebrini (2), Yager, Beck, Dumais, Cowan

GER – Lutz, Kechter, Sumpf

Im Parallelspiel in Frölundaborg hatten derweil etwas zeitversetzt Tschechien und die Schweiz die Plätze drei und vier der Gruppe B unter sich ausgemacht. Mit einem 4:2 setzten sich die Tschechen durch und behaupteten so Platz drei in der Tabelle. Sie treffen damit im Viertelfinale auf Kanada, während die Schweiz gegen Schweden spielt. Außerdem steht bereits die Partie Slowakei gegen Finnland fest. Einzig die USA warteten noch auf ihren Gegner, der dann nach Ende des letzten Spiels feststand.