U20-WM in Kanada: Florian Elias fÃ¼hrt DEB-Nachwuchsauswahl als KapitÃ¤n auf das Eis

München. (PM DEB) Das finale Aufgebot der U20-Nationalmannchaft für die IIHF-U20-Eishockey-Weltmeisterschaft in Edmonton steht fest.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter hat nunmehr drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer in den finalen Kader für das internationale Nachwuchsturnier berufen. Stürmer Florian Elias (Adler Mannheim) wird die DEB-Nachwuchsauswahl in Kanada darüber hinaus als Kapitän auf das Eis führen.

Nach den beiden intensiven Trainingseinheiten während der Vorbereitung in Füssen begibt sich die DEB-Nachwuchsauswahl heute mit einem Charterflug auf den Weg von München Richtung Edmonton. Im Turnierverlauf der Vorrundengruppe A trifft die deutsche U20-Nationalmannschaft im Rogers Place ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag auf Finnland (26.12. / dt. 20:00 Uhr), Tschechien (27.12. / dt. 01:00 Uhr +1), Kanada (29.12. / dt. 01:00 Uhr +1) und Österreich (31.12. / dt. 20:00 Uhr).

MagentaSport zeigt alle deutschen Partien sowie alle Spiele ab dem Viertelfinale der IIHF-U20-Weltmeisterschaft 2022 in Kanada live, kostenlos und in HD. Für MagentaTV Kunden sind die Spiele ohne weitere Kosten über die MagentaTV Plattformen frei empfangbar.

U20-Bundestrainer Tobi Abstreiter: „Wir alle freuen uns riesig, dass es heute endlich losgeht und wir drüben in Edmonton unsere WM-Vorbereitung auch weiterführen können. Wir werden uns in den nächsten Trainingseinheiten natürlich auf das erste Spiel gegen Finnland vorbereiten. Zuvor haben wir noch zwei Vorbereitungsspiele gegen Russland und die Schweiz. Das werden für uns wichtige Spiele sein, um etwas auszuprobieren und vielleicht das ein oder andere in der Aufstellung noch zu ändern. Aber auch um zu schauen, ob kleine Änderungen für die Mannschaft wichtig sind und uns auch weiterhelfen. Wir sind auf jeden Fall bereits jetzt schon sehr gut vorbereitet.“

Stürmer Florian Elias: „Ich fühle mich geehrt als Kapitän die U20-Nationalmannschaft anzuführen und freue mich auf jeden Fall auf den Trip nach Edmonton. Das gesamte Team ist wirklich gespannt auf das Turnier und freut sich natürlich unglaublich darauf gegen die anderen Mannschaften anzutreten.“

Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft

19.12.2021| 19:30 (03:30 +1) | Russland – Deutschland (Testspiel)

21.12.2021| 17:00 (01:00 +1) | Schweiz – Deutschland (Testspiel)

26.12.2021| 12:00 (20:00) | Finnland – Deutschland

27.12.2021| 17:00 (01:00 +1) | Deutschland – Tschechien

29.12.2021| 17:00 (01:00 +1) | Kanada – Deutschland

31.12.2021 | 12:00 (20:00) | Deutschland – Österreich

Der aktuelle WM Kader