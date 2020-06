Adler Mannheim: Elias erhÃ¤lt Profivertrag – Zwei weitere FÃ¶rderlizenzen vergeben

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben Florian Elias mit einem Profivertrag ausgestattet. Der gebürtig aus Augsburg stammende Elias wird mit einer Förderlizenz überwiegend...

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben Florian Elias mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der gebürtig aus Augsburg stammende Elias wird mit einer Förderlizenz überwiegend bei den Heilbronner Falken, dem Kooperationspartner des amtierenden deutschen Meisters, zum Einsatz kommen und dort Spielpraxis in der DEL2 sammeln. Der Vertrag wurde noch vor dem von Clubchef Daniel Hopp ausgesprochenen Transferstopp von beiden Seiten unterzeichnet.

Elias wechselte im Sommer 2016 in die Nachwuchsabteilung der Adler. Nach zwei Spielzeiten für die U16-Mannschaft in der Schüler-Bundesliga, in denen dem heute 17-Jährigen beachtliche 144 Scorerpunkte in 75 Partien gelangen, schaffte er den Sprung ins DNL-Team. Seitdem stand der Linksschütze 66-mal in Deutschlands höchster Nachwuchsliga auf dem Eis und gewann zweimal die Meisterschaft. Zudem wurde Elias in der abgelaufenen Saison mit 26 Treffern Torschützenkönig der DNL.

„Florian gilt als vielversprechendes Talent. Seitdem wir ihn beobachten, hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt. Er ist technisch sehr versiert und torgefährlich, besitzt aber auch das Auge für seine Mitspieler. Nach zwei spielerisch überzeugenden Jahren in der DNL möchten wir ihm nun die Chance geben, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Förderlizenzen auch für Valenti und Mnich

Zum Kreis der Förderlizenzspieler zählen neben Elias, Arno Tiefensee, Louis Brune, Pierre Preto, Valentino Klos und Moritz Wirth auch Angreifer Yannik Valenti und Torhüter Florian Mnich.

Valenti, der bei den Adlern einen Vertrag bis 2022 besitzt, trug in der Saison 2019/20 größtenteils das Trikot der Heilbronner Falken und verbuchte in 37 DEL2-Partien 21 Tore und ebenso viele Vorlagen. Beim Mannheimer Kooperationspartner soll sich der 19-jährige Kasseler auch in der kommenden Spielzeit für einen der beiden U23-Plätze im Kader der Adler empfehlen. Mnich hingegen läuft weiterhin für den VER Selb in der Oberliga auf. Der gebürtige Passauer stand bereits zum Ende der Saison 2019/20 bei den Wölfen auf dem Eis und hinterließ dort einen bleibenden Eindruck. Gemeinsam mit Michel Weidekamp soll der 20-Jährige in der kommenden Spielzeit das Torhütergespann der Selber bilden.