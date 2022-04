U20 der EislÃ¶wen Juniors schafft Aufstieg in die Top-Division

Dresden. (PM Eislöwen) Die U20 des Eissportclub Dresden e.V. ist in die höchste Deutsche Nachwuchsliga im Eishockey aufgestiegen. Der Spitzenreiter der Saison-Hauptrunde in der...

Dresden. (PM Eislöwen) Die U20 des Eissportclub Dresden e.V. ist in die höchste Deutsche Nachwuchsliga im Eishockey aufgestiegen.

Der Spitzenreiter der Saison-Hauptrunde in der DNL Division II setzte sich am Wochenende in den Aufstiegsspielen gegen den Nachwuchs aus Schwenningen durch.

Bereits am Samstag konnte die Mannschaft von Cheftrainer Jukka Ollila die Schwenninger mit 3:1 bezwingen. Am Sonntag machte die U20 der Eislöwen Juniors mit einem 5:3 im zweiten Spiel den Aufstieg perfekt. Unterstützung erhielt die Mannschaft dabei nicht nur von den Dresdner Zuschauern in der JOYNEXT Arena. Torhüter Nick Jordan Vieregge, Abwehrspieler Bruno Riedl sowie die Stürmer Jannis Kälble, Jussi Petersen und Ricardo Hendreschke von den Dresdner Eislöwen verhalfen der U20 mit zum Aufstieg.

Damit werden in der kommenden Saison die Dresdner U20 und die U17 in den höchsten Nachwuchsspielklassen im deutschen Eishockey antreten.

Die Dresdner Eislöwen gratulieren der U20 der Eislöwen Juniors herzlich zum Aufstieg.