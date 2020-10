Trikot- und HelmprÃ¤sentation: Die DEG trotzt den Elementen!

Düsseldorf. (PM DEG) Eishockey wird überleben, die DEG wird überleben! Mit dieser Grundstimmung präsentiert die Düsseldorfer EG ihre drei neuen Trikots und den ebenfalls...

Mit dieser Grundstimmung präsentiert die Düsseldorfer EG ihre drei neuen Trikots und den ebenfalls neuen Spielerhelm für die Saison 2020/21. Sie sind in den Grundfarben Rot (Heim), Gelb (Auswärts) und Grün (Ausweich) gehalten, der Helm ist blau. Anlässlich des 85. Geburtstags des Clubs zeigen alle Trikots verschiedene Logos aus der langen Historie der DEG, zudem ist der bergische Löwe auf der Vorderseite prägnant zu sehen. An den Kragen ist eine „85“ zu sehen, das gelbe und grüne Jersey tragen prägnante weiße Elemente.

Die neuen Trikots kosten ab 79 Euro (Kindertrikots ab 59 Euro). Sie sind in verschiedenen Größen ab sofort vorbestellbar unter shop.deg-eishockey.de. Vorbestellungen auch im Fanshop an der Brehmstraße möglich.

Die vier Video-Präsentationen sind an die vier Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde angelehnt, denen die DEG-Trikots tapfer trotzen. An den Präsentationen waren auch DEG-Dauerkarteninhaber beteiligt, die die Teilnahme gewonnen hatten.

Wasser: Das grüne Ausweichtrikot wird durch Taucher von „Jürgens Tauchschule“ (Düsseldorf-Flingern) präsentiert. Eine Unterwasser-Präsentation ist sicherlich selten im deutschen Eishockey. Danke auch an die Bädergesellschaft Düsseldorf!

Feuer: Das gelbe Auswärtstrikot in Gefahr! Aber mit Hilfe tapferer Retter der Düsseldorfer Feuerwehr und der Feuerwache Gerresheim wird es aus den Flammen befreit – natürlich unversehrt, weil kaum verwundbar.

Luft: Das fliegende Trikot! Mit Hilfe zweier Flugdrohnen erobert das rote Heimtrikot den ISS DOME in luftiger Höhe.

Erde: Ein Abenteurer sucht nach einem Schatz und findet in der Erde ein Skelett mit einer Holzkiste. Darin natürlich – neben Gold und Geschmeide – der neue Spielerhelm der Saison 2020/21!