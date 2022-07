Transferhammer beim ECDC: Indians holen lettischen Nationalspieler

Memmingen. (mfr) Mit Gints Meija kann der ECDC Memmingen einen hochkarätigen Neuzugang auf der Position des dritten Kontingentspielers vorstellen. Der 34 Jahre alte Stürmer...

Memmingen. (mfr) Mit Gints Meija kann der ECDC Memmingen einen hochkarätigen Neuzugang auf der Position des dritten Kontingentspielers vorstellen.

Der 34 Jahre alte Stürmer ist aktueller Nationalspieler Lettlands und kann mehr als 10 Jahre KHL-Erfahrung vorweisen. Er soll als Center eingesetzt werden und besetzt damit eine Schlüsselstelle im Angriff der Indians.

Das Warten hat sich gelohnt, dem ECDC Memmingen ist auf der Suche nach Verstärkung im Angriff ein dicker Fisch an den Haken gegangen. Mit dem 34 Jahre alten Angreifer Gints Meija holen die Indians einen erfahrenen und hochklassigen Stürmer an den Hühnerberg. Der 1,85m große Linksschütze absolvierte bislang über 500 Spiele in der russischen Topliga KHL und ist jahrelanger Nationalspieler seines Heimatlandes Lettland. Zehn Weltmeisterschaften und zwei Olympische Spiele, u.a. auch in diesem Jahr, stehen in seiner beeindruckenden Vita.

Nun soll Meija, der aus der schwedischen zweiten Liga kommt, in den Jahren zuvor aber fast durchgehend bei Dinamo Riga aktiv war, eine der vakanten Stellen als Center ausfüllen. Der Lette gilt als flexibel einsetzbar, er kann sowohl auf dem Flügel als auch in der Mitte auflaufen. Durch seine Robustheit, bei 1,85m Körpergröße bringt Meija 92kg auf die Waage, kann der Angreifer auch seinen Körper entsprechend zum Einsatz bringen, um nicht nur selbst Tore zu erzielen, sondern auch seine Mitspieler erfolgreich in Szene zu setzen. Der zweifache Familienvater gilt außerdem als absoluter Führungsspieler, mehrere Spielzeiten lang lief er, im Verein und der Nationalmannschaft, mit einem „C“ oder „A“ auf der Brust auf. Gints Meija wird mit der Nummer 87 für die Rot-Weißen aufs Eis gehen.

Sven Müller: „Wir haben lange nach passenden Kandidaten gesucht und sehr viele Spieler kontaktiert. Am Ende konnten wir es selbst kaum glauben, als die Zusage von Gints kam und er den Vertrag bei uns unterschrieben hat. Er wird für viel Durchschlagskraft in unserem Angriff sorgen und soll als Führungsspieler vorangehen.“