Trainerwechsel in Bad Nauheim! Rich Chernomaz kommt per Leihe aus Bayreuth und lÃ¶st Harry Lange ab

Bayreuth / Bad Nauheim. (PM Tigers/ EC-BN.de) Aufgrund der aktuellen Tabellensituation hat der EC Bad Nauheim entschieden, einen Trainerwechsel vorzunehmen.

In Abstimmung mit den Verantwortlichen der Bayreuth Tigers wird Rich Chernomaz das Amt des Übungsleiters bis Saisonende übernehmen. Der Vertrag bei den Tigers des 60-jährigen Kanadiers, der auch für die Saison 2024/2025 Gültigkeit hat, bleibt davon unberührt, sodass Chernomaz – vorausgesetzt die Bayreuth Tigers spielen auch in der Zukunft in der Oberliga – nach Oberfranken zurückkehren wird.

Für die restlichen zwei Spiele der Tigers übernehmen Marc Vorderbrüggen und Michael Baindl das Kommando auf der Tigers-Bank.

Ära Harry Lange endet nach zwölf Jahren in Bad Nauheim

Am Mittwoch haben Andreas Ortwein und Trainer Harry Lange beschlossen, die Zusammenarbeit beim EC Bad Nauheim zu beenden. Harry Lange war insgesamt seit 2012 als Spieler und Trainer für den EC aktiv und eine Institution im Eishockey in der Wetterau.

„Wir haben, wie immer, offen und ehrlich gesprochen. Wir sind der Meinung, dass wir jetzt reagieren müssen, um die Trendwende herbeizuführen“, sagt der Geschäftsführer. Die Mannschaft der Roten Teufel wurde am Abend von dieser Entscheidung informiert. „Ich hoffe sehr, dass dieser Wechsel der Mannschaft einen Push gibt“, sagt Harry Lange, der sich persönlich vom Team verabschiedete.

Als Interimscoach wird Rich Chernomaz das Zepter übernehmen, der von den Bayreuth Tigers ausgeliehen wird, einen Vertrag bis Saisonende erhält und danach wieder zu den Tigers zurückkehrt. Unterstützt wird der neue Chef an der Bande von Co-Trainer Adam Mitchell. Ortwein: „Wir haben uns bewusst für Rich entschieden. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er mit solchen Situationen umgehen kann.“

Rich Chernomaz gilt als erfahrener Übungsleiter. Seit 2022 trainiert der Kanadier die Bayreuth Tigers. Zuvor coachte der ehemalige Profi unter anderem die Schwenninger Wild Wings, die Löwen Frankfurt, den ERC Ingolstadt, die Ravensburg Towerstars, die Nottingham Panthers und die ungarische Nationalmannschaft. Der 60 Jahre alte Chernomaz wird am morgigen Donnerstag das Training leiten und die Mannschaft auf das Freitag-Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim vorbereiten.