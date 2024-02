Rich Chernomaz: „Ich bin aktuell dabei, junge Spieler per FÃ¶rderlizenz nach Bayreuth zu holen“ – Bayreuth Tigers gehen die anstehenden Aufgaben an!

Bayreuth. (PM Tigers) Wie am gestrigen Mittwoch bekannt gegeben wurde, werden die Bayreuth Tigers die restliche Saison bestreiten und ihre Heimspiele auch weiterhin im...

Bayreuth. (PM Tigers) Wie am gestrigen Mittwoch bekannt gegeben wurde, werden die Bayreuth Tigers die restliche Saison bestreiten und ihre Heimspiele auch weiterhin im Bayreuther Tigerkäfig austragen.

Head-Coach Rich Chernomaz und Mark Ledlin äußern sich zur aktuellen Situation rund um die Tigers und das verbleibende Team.

„Wir haben eine sehr schwierige Situation für die Beteiligten rund um die Bayreuth Tigers. Alle sind betroffen. Gerade Spieler, die Fans und auch das Trainer-Team. Trotzdem haben wir nun die Chance den Rest der Saison zu absolvieren. Wir haben in der bisherigen Saison großartige Unterstützung durch unsere Fans erfahren, die uns durch die schwierigen Zeiten begleitet haben und uns damit auch die Kraft gegeben haben, alles geben zu können. Wir hoffen nun, dass dies auch bei den anstehenden Spielen so sein wird und dass den verbleibenden Jungs die Möglichkeit gegeben wird, sich auf ihre Aufgabe auf dem Eis fokussieren zu können. Wir haben einen großen Teil der Jungs verloren und werden die nächsten Spiele mit kurzer Bank antreten müssen. Die Jungs, die bisher noch nicht im Fokus standen, müssen jetzt viel Eiszeit nehmen und ihre Leistung abrufen. Ich bin jedoch aktuell dabei, junge Spieler per Förderlizenz nach Bayreuth zu holen. Hierfür entstehen keine Kosten und die Spieler, die uns unterstützen können, bekommen wertvolle Eiszeit. Es sind noch acht Heimspiele im Februar. Ich hoffe wirklich, dass unsere Fans diesen Jungs den nötigen Support geben, denn ich bin überzeugt, dass die Jungs auf dem Eis alles geben werden und am Ende den Bayreuth Tigers die Möglichkeit offen halten, wenn alle Voraussetzungen erfüllt werden können, weiterhin in der Oberliga antreten zu können,“ blickt Head-Coach Rich Chernomaz auf die kommenden Aufgaben für sein Team.

Auch Mark Ledlin äußert sich zu den anstehenden, harten Wochen für sich und seine Jungs: „Es waren harte Monate für uns zuletzt. Aber wir bleiben fokussiert und auch wenn wir vielleicht jetzt ein paar Spiele verlieren werden – jeder hat weiterhin Bock zu spielen und wird alles geben. Wir werden weiterhin kämpfen und uns reinhauen. Die Fans, die uns bisher immer stark supported haben, verdienen das! Wir als Spieler können und werden jetzt noch mal alles geben und wissen, dass das bei den Jungs und Mädels da draußen auch so sein wird.

In Bayreuth wird seit Jahrzehnten Eishockey gespielt. Der Tigerkäfig darf, auch in Zukunft, nicht leer bleiben! Bayreuth ist und bleibt eine Eishockeystadt!“

-av-