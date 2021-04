TÃ¶lzer LÃ¶wen verzeichnen erste AbgÃ¤nge nach der Saison

Bad Tölz. (PM Löwen) Nach der Saison heißt es auch immer Abschied zu nehmen. Besonders, wenn man mit einer solch herausragenden Spielzeit auch individuell...

So haben die Tölzer Löwen fünf Abgänge zu verzeichnen. Reid Gardiner wird ein Angebot im europäischen Ausland annehmen, Manuel Edfelder den Weg in die Oberliga antreten. „Die beiden sind starke Spieler und tolle Menschen. Wir verstehen die individuellen Gründe für die Veränderung. Auch, wenn es natürlich schade ist, die Jungs nicht mehr in schwarz und gelb zu sehen“, erklärt TEG-Geschäftsführer Jürgen Rumrich.

Maximilian Franzreb, Niklas Heinzinger und Luca Tosto verlassen den Club allesamt in Richtung DEL. Alle drei gehören noch zu den jüngeren Spielern und möchten auch deshalb ihr Glück in der höchsten deutschen Eishockeyliga versuchen. „Das sehen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge, völlig klar. Einerseits sind wir stolz darauf, dass sich die drei hier so gut entwickelt haben, dass sie jetzt den Sprung in die DEL schaffen. Andererseits sind es natürlich tolle Spieler und feine Kerle, die wir gerne noch länger in unserem Trikot gesehen hätten“, so Rumrich. Maximilian Franzreb wurde nicht grundlos zum besten Torhüter der DEL2 ausgezeichnet. Seit seiner Ankunft zum Jahresbeginn 2020 gab er der Löwen-Defensive zusätzliche Stabilität und überzeugte auf voller Linie. In der laufenden Saison startete der Goalie alle 50 Spiele, kam dabei auf eine überragende Fangquote von 91,64% und kassierte weniger als drei Gegentore im Schnitt. Zudem erreichte er mit vier Shutouts den Spitzenwert der Liga. Franzreb war es ein persönliches Anliegen nochmal ein paar Worte an das Umfeld zu richten: „Danke Tölzer Löwen für dieses besondere Jahr. Es hat unglaublich Spaß gemacht, in meiner Heimat zu spielen und diesen Erfolg zu feiern. Leider ohne Fans im Stadion, die uns mit Sicherheit ins Halbfinale gebrüllt hätten. Aber nichtsdestotrotz standet ihr immer hinter uns egal in welcher Situation – DANKE. Vielleicht sieht man sich ja eines Tages wieder! Bis dahin maximale Erfolge und vor allem bleibt alle gesund. Euer Maxi.“ Vor Maxi Franzreb blockte regelmäßig Niklas Heinzinger potenzielle Gefahren aus dem Weg. Der 21-jährige Verteidiger kommt aus dem Löwen-Nachwuchs und entflieht erstmals dem heimischen Nest. Trotz kleinerer Verletzungsprobleme absolvierte Heinzinger 41 Spiele für die Buam, kam dabei im Durchschnitt auf fast 21 Minuten Eiszeit pro Spiel – ein starker Wert für solch einen jungen Spieler. Luca Tosto stand dem in nichts nach. Der 20-jährige traf in 38 Spielen unglaubliche 19 Mal, war damit der fünftbeste Torschütze im Löwenteam. Folgerichtig wurde der ehemalige Junglöwe kürzlich auch zum besten Förderspieler der DEL2-Saison gekürt. Die +/- -Bilanz von +19 zeigt zudem auch die defensiven Qualitäten des Youngsters. Allen drei Spielern wünschen wir im Oberhaus nur das Beste – nutzt die Chance, ihr habt das Zeug dazu!

Auch Reid Gardiner hat sich mit starken Leistungen wieder für eine höhere Liga empfohlen. Er wird in die höchste finnische Liga wechseln. Nach seiner Ankunft in Bad Tölz als Topscorer der Düsseldorfer EG kämpfte Gardiner zu Saisonbeginn mit einer Verletzung. Danach wurde aber von Spiel zu Spiel deutlicher, warum er ein herausragender Eishockeyspieler ist. Schlussendlich standen in 45 Spielen 34 Tore und 40 Vorlagen. Gemeinsam mit Marco Pfleger und Max French bildete er die beste Sturmreihe der Liga. Mit acht spielentscheidenden Toren war er zudem der Löwe, der statistisch die meisten Punkte für die Tabelle fixierte.

Der letzte Abgang im Bunde ist der von Manuel Edfelder. Der Allrounder, der zu Saisonbeginn eher als Verteidiger eingeplant war, spielte aufgrund von Verletzungen anderer Spieler praktisch die komplette Saison über im Sturm. Dort bewies er, dass er auch torgefährlich sein kann, kam auf 22 Punkte (7 Tore) in 45 Spielen. Die Löwen verlieren einen extrem mannschaftsdienlichen und flexiblen Spieler. Aktuell ist Edfelder noch mit der Regeneration nach seinem Autounfall beschäftigt, für die Genesung wünschen wir ihm alles Gute.

Der Einsatz, den jeder einzelne – und damit auch die uns verlassenden – Löwe in der laufenden Saison gezeigt hat, war ligaweit unübertroffen. Alle Spieler haben sich spätestens mit der letzten Saison in die Annalen des Tölzer Eishockeys gespielt. Deshalb schmerzen diese Abgänge sehr, sind aber auch eine Anerkennung für die gezeigten Leistungen. Wir wünschen allen Buam sowohl auf persönlicher, als auch auf sportlicher Ebene nur das Beste und bedanken uns bei allen für eine herausragende (vorerst) letzte Saison im Tölzer Trikot. Einmal Löwe, immer Löwe.