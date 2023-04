Tinte trocken! Straubing Tigers kÃ¶nnen zwei weitere VertragsverlÃ¤ngerungen verkÃ¼nden

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute die Vertragsverlängerungen von Cody Lampl und Mark Zengerle bekanntgeben. Der Verteidiger Lampl geht damit in...

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute die Vertragsverlängerungen von Cody Lampl und Mark Zengerle bekanntgeben.

Der Verteidiger Lampl geht damit in seine dritte Saison am Pulverturm, der Angreifer Zengerle geht in seine zweite Spielzeit.

Zur Verlängerung erklärt Jason Dunham: „Mit Cody bleibt ein routinierter Verteidiger in unseren Reihen, der unser Spielsystem und die gesamte Liga bestens kennt. Darüber hinaus setzt sich Cody außerordentlich für unsere Nachwuchsspieler ein. Er und seine Familie sind eine Bereicherung für unseren Club und die ganze Stadt.“ Der Sportliche Leiter der Straubing Tigers ergänzt: „Mark hat uns gezeigt, dass er uns mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner spielerischen Intelligenz enorm hilft. Wir freuen uns, dass er weiterhin bei uns bleiben möchte.“

Cody Lampl erklärt: „Straubing ist unsere Heimat geworden. Meine ganze Familie und ich sind hier in den letzten zwei Jahren so gut aufgenommen worden, dass wir uns dazu entschieden haben, hier zu bleiben. Die Stadt, die Menschen und unsere Organisation sind großartig und bin stolz, weiterhin das Tigers-Trikot zu tragen und mich ebenfalls beim EHC Straubing zu engagieren.“

„Ich fühle mich in Straubing sehr wohl. Besonders gut gefällt mir, dass die gesamte Organisation mit allen Fans und der ganzen Stadt eine große Familie darstellt. Das habe ich in dieser Form noch nicht gesehen und daher freue ich mich, dass ich auch nächstes Jahr ein Teil davon bin“, so Mark Zengerle selbst zur Verlängerung seines Kontrakts.

