Tinte trocken: Cody Lampl kommt nach Straubing

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können mit Verteidiger Cody Lampl ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit 2021/22 vermelden. Der 1,78 m große...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können mit Verteidiger Cody Lampl ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit 2021/22 vermelden.

Der 1,78 m große und 81 kg schwere Defender wechselt von den Adlern Mannheim nach Niederbayern und wird am 01. Juni in Straubing erwartet. Der in Ketchum, im US-Bundesstaat Idaho, aufgewachsene Lampl startete seine Karriere in Europa zur Saison 2015/16 bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven, mit denen er im gleichen Jahr auch den Aufstieg in die DEL feiern konnte. Nach drei Jahren in Bremerhaven wechselte der Rechtsschütze nach Mannheim, wo er mit den Adlern 2018/19 Deutscher Meister wurde. In Straubing wird der gebürtige US-Amerikaner, dessen Großeltern in die USA ausgewandert sind, und der deshalb auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, mit der Trikotnummer 32 auflaufen.

Cody Lampl selbst sagt zu seinem Engagement im Gäuboden: „Ich freue mich sehr, zukünftig zu den Straubing Tigers zu gehören! Wir sind der Überzeugung, dass dies die beste Entscheidung für mich, meine Frau und unsere Kinder ist. Die Kombination aus familienfreundlicher Stadt und Organisation sowie dem Hockeystil, den die Straubing Tigers spielen, passt perfekt zu uns. Ich bin sehr gespannt, aus erster Hand zu erfahren, wie leidenschaftlich diese Fangemeinde sein kann. Ich bin extrem hungrig und kann es kaum erwarten, loszulegen!“

„Mit Cody kommt ein läuferisch starker, aggressiver und hart arbeitender Defender nach Straubing, der zudem sehr variabel einsetzbar ist. Mit seiner Erfahrung kann er unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen und gleichzeitig durch seine Vielseitigkeit auch offensiv Akzente setzen“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, über den Neuzugang.

Straubing Tigers – Kader für die Saison 2021/22 (Stand: 07.05.2021)

Trainer: Headcoach Tom Pokel, Torwarttrainer Manuel Litterbach, Athletiktrainer Giovanni Willudda

Tor: Sebastian Vogl

Verteidigung: Marcel Brandt, Stephan Daschner, Adrian Klein, Cody Lampl

Angriff: Marco Baßler, Tim Brunnhuber, Mike Connolly, Sandro Schönberger