Tigers erweitern das Team ums Team: Sophie Bergbauer wird Team-Managerin

Straubing. (PM Tigers) Ab sofort bekommt die Tigers-Organisation Unterstützung im Team-Management: Sophie Bergbauer wird den Club ab 01. Juli in diesem Bereich unterstützen.

Während ihres Studiums der Medienwissenschaften trug die 23-Jährige die Position der Assistenz der Geschäftsleitung in der Bergbauer GbR. Zudem war sie seit 2017 Fotografie-Assistentin im Fotoatelier am Hafen tätig.

Zu ihrem Tätigkeitsbereich bei den Straubing Tigers gehören die Organisation und Koordination sämtlicher Teamaktivitäten sowie die Planung der Auswärtsfahrten. Zudem ist Sophie Bergbauer die Ansprechpartnerin rund um die täglichen Abläufe der Spieler und deren Familien.

„Durch die Neuschaffung der Position einer Teammanagerin möchten wir unsere Abläufe in der Organisation weiter professionalisieren. Mit Sophie haben wir ein Organisationstalent an unserer Seite, die mit der Stadt Straubing und unserem Club schon lange eng verwurzelt ist. Daher passt sie perfekt zu uns und wir freuen uns, dass Sophie in dieser Position künftig für uns tätig ist“, erklärt Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers.