Tigers behalten die Punkte im TigerkÃ¤fig!

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Besser ins Spiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten kamen die Tigers, die sich zwar zunächst gegen Popoff, der den ersten...

Artikel anhören Artikel anhören

Bayreuth. (PM Tigers) Besser ins Spiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten kamen die Tigers, die sich zwar zunächst gegen Popoff, der den ersten Abschluss gesucht hatte, erwehren mussten aber in der Folge mehr in der offensiven Zone zu finden waren als der Gegner.

Erst scheiterte S. Schindler mit der Rückhand, bevor R. Drothen und N. Schindler über die linke Außenbahn in die Angriffszone fuhren. Drothen nahm den Schuss selbst und traf nach sechs Minuten platziert ins Eck zur Führung für die Tigers. Als wenig später die Reihe um Elo, Stach und Hult sich vors Tor kombinierten, schloss der finnische Toptorjäger der Tigers erfolgreich ab und baute die Führung nochmals aus. Die Gäste kamen zu einigen wenigen Gelegenheiten, die jedoch bei Kristian die Endstation erreichten. Pech hatte man im Lager der Tigers nach 12 gespielten Minuten. Dem Treffer von Leinweber, der aus der Ferne Maß genommen hatte, ging eine Abseitsstellung des DSC voraus, die vom Schiedsrichtergespann übersehen wurde. Im weitern Verlauf neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass es mit einer knappen Führung für die Wagnerstädter in die erste Pause ging.

Deutlich mehr vom Spiel im Mittelabschnitt konnten die Tigers für sich in Anspruch nehmen, die immer wieder gefährlich vorm Tor von Köpf auftauchten, aber einige Zeit benötigten, um ein Erfolgserlebnis zu generieren. Zunächst verpasste Bergbauer, bevor Elo knapp verzog und Hult Köpf in Schwierigkeiten brachte, bevor dann Stach auf den Plan trat. Der Top-Scorer der Tiger setzte zu hoch an, kam in der gleichen Spielsituation aber nochmals an die Scheibe und jagte diese im Fallen zum 3:1 in den rechten oberen Torwinkel. Deggendorf bis dahin wenig aktiv, kam zu einzelnen Entlastungsangriffen. Eine dieser wenigen Möglichkeiten nutze man dann, als Schopper von der blauen Linie abzog und Popoff der Scheibe die entscheidende Richtungsänderung mitgab. Im weitern Verlauf war es Pfänder, der für sein Team immer wieder für Gefahr sorgte, aber keinen weiteren Erfolg schreiben konnte.

Nicht mehr viel entgegen zu setzen hatten die mit dezimiertem Kader angereisten Gäste im Schlussabschnitt, den sich die Tigers mit 3:0 holten. Beim ersten Überzahlspiel der Tigers an diesem Abend war es Reinig, der zum Ende der Strafe aus halbrechter Position einschießen konnte. Aus einer kurzen Druckphase der Deggendorfer in der 48. Minute entwickelte ich ein Konter, der über Hult und Schmidt etwas zu überhastet abgeschlossen wurde. Kurz darauf verpasste Stach, der zu hoch angesetzt hatte, bevor Hult seinen Reihenkollegen mustergültig bediente und dieser die Scheibe direkt abnahm, woraus das 5:2 resultierte. Keine Minute später lief Schaefer in die Angriffszone, täuschte noch kurz an und schrieb mit dem 6:2 den Endstand auf die Anzeigentafel, was am Ende dieses Abends ein dem Spielverlauf gerechtes Ergebnis war.

Der nächste Auftritt der Tigers folgt am Sonntag, wenn man um 18:30 in Passau antreten wird.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Deggendorfer SC 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Bayreuth: Kristian, Appler – Zernikel, Reinig, Schmidt, S. Schindler, Tölzer, Tiffels, Nuss – Elo (4), Hult, Stach, Schwarz, Ledlin, Bergbauer, N. Schindler, Schaefer, R. Drothen, Fabian, M. Drothen, Schubert (4)

Deggendorf: Köpf, Eisenhut – Hieß, Grossrubatscher (2), Gulda, Pozivil, Schopper, Lengle – Pfänder (2), Leinweber (2), Dusek (2), Baßler, Popoff, Röthke, Schmid, Elsberger, Maul, Stern

Schiedsrichter: Altmann, Becker – Lindner, Gerlach

Zuschauer: 1.448

Strafen: Bayreuth: 8 Deggendorf: 8 PP: Bayreuth: 1/2 Deggendorf: 0/2

Torfolge: 1:0 (6.) R. Drothen (Schmidt, N. Schindler), 2:0 (9.) Elo (Stach, Hult), 2:1 (12.) Leinweber (Pfänder), 3:1 (28.) Stach (Hult), 3:2 (34.) Popoff (Schopper, Röthke), 4:2 (43.) Reinig (Schaefer) PP1, 5;2 (52.) Stach (Elo, Hult), 6:2 (53.) Schaefer