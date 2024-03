Thomas Daffner bleibt Trainer der Erding Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators gehen mit Thomas Daffner als Trainer der Bayernliga-Mannschaft in die kommende Saison. Der 52-Jährige übernahm während der letzten...

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators gehen mit Thomas Daffner als Trainer der Bayernliga-Mannschaft in die kommende Saison.

Der 52-Jährige übernahm während der letzten Saison das Traineramt von Felix Schütz. Neben seiner Tätigkeit als Coach der Seniorenmannschaft bleibt der ehemalige deutsche Nationalspieler und A-Lizenztrainer federführend für den Nachwuchsbereich U15 bis U20. Sofern es der Spielplan zulässt, wird er dort auch die Trainer unterstützen.

“Thomas war unser absoluter Wunschkandidat. Er hat in seiner kurzen Amtszeit bewiesen, dass er der ideale Trainer für den Standort Erding ist. Wir sind bereits im engen Austausch, wie der Kader 2024/2025 aussehen kann. Dabei ist das vorrangige Ziel das Team zu verjüngen und unseren U20 Spielern eine Chance im Seniorenbereich zu ermöglichen. Letztendlich möchten wir unserem Publikum wieder attraktives Eishockey bieten und im oberen Tabellendrittel landen”, so David Whitney, Pressesprecher und sportlicher Leiter der Erding Gladiators.

“Ich freue mich, dass mir die Abteilungsleitung das Vertrauen ausspricht. Mit der Mannschaft zu arbeiten hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. In Kombination mit den positiven Entwicklungen im Nachwuchsbereich, sehe ich für das Eishockey in Erding sehr großes Potential. Natürlich war das Aus im Halbfinale bitter. Kleinigkeiten haben dafür den Ausschlag geben. Wir haben die Spiele analysiert, unsere Lehren daraus gezogen und gehen jetzt hochmotiviert die Planungen für die neue Saison an,” so Thomas Daffner.