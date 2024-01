Trainerwechsel bei den Erding Gladiators! Felix SchÃ¼tz ist nicht mehr Coach des TabellenfÃ¼hrers

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Felix Schütz getrennt. Ab sofort übernimmt Thomas Daffner das Zepter an...

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Felix Schütz getrennt.

Ab sofort übernimmt Thomas Daffner das Zepter an der Bande des Bayernliga-Tabellenführers.

„Letztendlich führten unterschiedliche Auffassungen in der sportlichen Ausrichtung zwischen der Abteilungsleitung und Felix Schütz zur Trennung. Wir bedanken uns bei Felix für seine Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Wir sind uns absolut sicher, dass wir mit Thomas unsere Ziele in der Bayernliga erreichen werden. Er hat unser volles Vertrauen,“ so Abteilungsleiter Michael Westphal.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Daffner und A-Lizenztrainer spielte in den höchsten deutschen Eishockeyligen beim EV Landshut, den Kassel Huskies sowie beim EV Regensburg. Nach seinem Karriereende wurde er Nachwuchstrainer beim EV Landshut. Im letzten Sommer verpflichteten ihn die Erding Gladiators als weiteren hauptamtlichen Nachwuchstrainer.