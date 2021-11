Team Stripes Lehrgang der Schiedsrichter in Frankfurt

Frankfurt. (PM DEL2) Das Team Stripes der DEL2 nutzte das spielfreie Wochenende aufgrund der Länderspielpause für eine erste umfangreiche Tagung und einen intensiven Lehrgang....

Unterstützt vom Deutschen Eishockey-Bund und unter der Leitung von Stefan Vogl, welcher für das Schiedsrichterwesen in der zweiten Liga zuständig ist, wurde am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag die bisherige Saison und die Anwendung des im Sommer neu eingeführten IIHF-Regelwerks analysiert.

Außerdem wurde das neue Logo des 15. Teams in der DEL2 präsentiert. Zudem konnten die neuen Trikots, die im Rahmen der Medienrecht-Ausschreibung der Liga vermarktet wurden, präsentiert werden.

Am Samstagabend wurden die anwesenden fast 70 Aktiven zum gemeinsamen Abendessen mit dem Ligageschäftsführer eingeladen. Am Sonntagvormittag war dann Christoph Schubert zu Gast. Er berichtete – aufgrund seiner Erfahrungen als aktiver Spieler und jetzt als Trainer hinter der Bande – über die Wirkung und den Umgang mit dem Schiedsrichterwesen. Gemeinsam diskutierten alle Beteiligten über eine weitere Verbesserung in der Zusammenarbeit im Sinne des Sports.

René Rudorisch, DEL2-Geschäftsführer: „Wir sind sehr dankbar, dass unser Team Stripes, durch die Unterstützung des DEB, das Wochenende für einen Lehrgang nutzen konnte. Auch wenn die Schiedsrichter während der Saison, beispielsweise durch regelmäßige Videokonferenzen und Schulungen durch Stefan Vogl erhalten, so war die Zusammenkunft als Präsenzveranstaltung für den Austausch sehr wichtig. Die Schiedsrichter sind unser 15. Team und gehören wie allen 14 Clubs zur Liga.”