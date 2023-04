Straubings neuer Verteidiger kommt aus Villach in die GÃ¤ubodenstadt

Straubing. (PM Tigers) Heute können die Straubing Tigers von ihrem nächsten Neuzugang für die kommende Saison berichten. Mit Nicolas Mattinen wechselt ein 25-jähriger Abwehrspieler...

Mit Nicolas Mattinen wechselt ein 25-jähriger Abwehrspieler in die Organisation der Straubing Tigers.

Zuvor war der Kanadier beim EC Villacher SV unter Vertrag und sammelte dort 43 Scorerpunkte (12 Tore, 31 Vorlagen). Mit einer Plus/Minus-Statistik von +37 konnte der 1,97 Meter große und 102 kg schwere Verteidiger die drittbeste Statistik der ICEHL in der vergangenen Saison aufweisen.

Nicolas Mattinen begann seine Profikarriere in unterschiedlichen Nachwuchsteams in Kanada. Vor seiner ersten Station in Europa spielte der Kanadier für die University of Ottawa und erzielte in 42 Partien 29 Punkte. Zur Spielzeit 2021/22 lief er zudem für die Laval Rockets in der AHL auf, wo er in acht Spielen vier Scorerpunkte erzielte.

„Mit Nicolas haben wir einen körperlich starken und großen Verteidiger in unseren Reihen, der neben einer hervorragenden Defensivarbeit auch vorm gegnerischen Tor einen hervorragenden Job macht und offensiv starke Akzente setzt. Ich bin mir sicher, dass sich Nicolas schnell und gut in unser Spielsystem und unsere Mannschaft einfügt“, so Jason Dunham zur Verpflichtung von Mattinen.

Zu seiner Vertragsunterzeichnung erklärt Mattinen selbst: „Ich habe nur Gutes über die Stadt, die Fans und die ganze Organisation gehört. Ich freue mich sehr, dass ich nächstes Jahr am Pulverturm spielen darf.“

Der Defender wird in der kommenden Saison mit der Nummer 52 auflaufen.

