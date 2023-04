Straubing Tigers verpflichten Philip Samuelsson

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute seinen ersten Neuzugang bekanntgeben: Philip Samuelsson wechselt von den Fischtown Pinguins Bremerhaven in die Gäubodenstadt....

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute seinen ersten Neuzugang bekanntgeben: Philip Samuelsson wechselt von den Fischtown Pinguins Bremerhaven in die Gäubodenstadt.

Der 1,88 Meter große und 88 Kilogramm schwere Abwehrspieler begann seine Profikarriere in unterschiedlichen Nachwuchsmannschaften in den USA und kann mittlerweile eine Erfahrung von 512 AHL- und 13 NHL-Spielen sowie 146 Partien in der SHL aufweisen. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der 31-Jährige vier Tore und 28 Assists.

Zur Verpflichtung erklärt Jason Dunham: „Philip hat in seiner ersten PENNY DEL-Saison bewiesen, dass er nicht nur eine hervorragende Defensivarbeit macht, sondern seinem Team auch vor dem gegnerischen Tor gut helfen kann. Er ist ein Leader, der unsere Mannschaft mit seiner Erfahrung aus vielen unterschiedlichen Ligen bereichern kann.“

Der Verteidiger wird mit der Rückennummer 43 für die Niederbayern auflaufen.

