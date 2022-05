SHL: Die Goldhelme gehen nach FÃ¤rjestad

Bastad / Skane – (JGJ) Es war eine sehr heiße Stimmung in der Coop-Arena am Donnerstag Abend. Über 6000 Zuschauer unterstützten ihre Heimmannschaft erwartet...

Bastad / Skane – (JGJ) Es war eine sehr heiße Stimmung in der Coop-Arena am Donnerstag Abend.

Über 6000 Zuschauer unterstützten ihre Heimmannschaft erwartet lautstark. Das Team begann auch mit leichter Überlegenheit, doch es passierte nicht viel Ernsthaftes im ersten Drittel.

Im 2. Drittel gab es mit 2 mal 2 Strafminuten gegen Lulea Angst vor einem Gegentor für die Gäste in Überzahl. Doch das Team mit Unterstützung der Zuschauer verteidigte sich erfolgreich, so dass auch dieses Drittel mit einem 0 : 0 endete.

Erst nach über 10 Minuten im letzten Drittel war es der 30jährige Finne Jesse Virtanen, der als Verteidiger mit einem abgefälschten Schuss als seinem 11. Saisontor die Gäste in Führung brachte. Das Heimpublikum versuchte nun noch lautstärker sein Team zum Ausgleich zu drängen. Doch mehr als ein Lattenschuss wollte nicht gelingen. Dafür gelang 2 ½ Minuten vor dem Ende Linus Johansson das vorentscheidende 0 : 2. Es war wieder der Finne Virtanen, der hier seinem Mannschaftskapitän zu dessen Saisontor Nr. 18 assistierte. Im Zusammenspiel dieser beiden Torschützen ergänzten sich offenbar spielerische Erfahrungen, die beide in der Saison 2019/2020 in der „KHL“, wenn auch bei unterschiedlichen Vereinen, sammelten.

Joakim Nygard war es dann, der eine Minute später und somit 1 ½ Minuten vor dem Ende den Puck zum 0 : 3 Endstand ins „Empty Net“ einschoss.

Es war der erste, aber so entscheidende Auswärtssieg für Färjestad BK im siebenten Finalspiel.

Mit den für die Sieger zur Auszeichnung üblichen Goldhelmen reisen die Spieler nun zurück in die Heimat nach Karlstad am nördlichen Rand des Vänernsee. Dort feierten die Fans bereits vor den Fernsehern frenetisch den Überraschungssieger. Färjestad war vor der Saison noch als Favorit gehandelt; nach der Hauptrunde als Tabellensechster aber eher Außenseiter in der Finalrunde.

Nach der letzten Meisterschaft für Färjestad vor 11 Jahren kann der Verein mit dem diesjährigen Titel seine Führungsposition in der historischen Tabelle der SHL mit nunmehr insgesamt 10 Titeln weiter ausbauen.

In Lulea war die Enttäuschung grenzenlos. Da konnten auch lobende Worte des Gegners keinen Trost spenden. Der Verein spielt seit Jahren immer eine bedeutende Rolle im Kampf um die Meisterschaft. Der letzte und einzigste Meisterschaftserfolg war allerdings bereits 1996. Die Chance auf einen zweiten Erfolg wurde dem Verein in der Saison 2019/2020 genommen, als die Hauptrunde als Tabellenerster beendet , aber die Finalrunde wegen Corona nicht gespielt werden konnte.

Die schwedische Liga verzeichnet neben einem Überraschungssieger auch einen Überraschungsabsteiger. In den Abstiegsduellen unterlag Djurgarden IF dem nach der Hauptrunde noch Tabellenletzten Timra IK und muss sich so aus der Eliteserien für mindestens ein Jahr verabschieden.

Der unter dem Spitznamen „Eisenkaminer“ bekannte Verein aus Stockholm ist ein großes Traditionsteam im schwedischen Eishockey mit zahlreichen Meisterschaften bereits aus Zeiten vor der SHL , nach deren Gründung der Verein bereits einmal abgestiegen war, im Folgejahr nach dem Wiederaufstieg allerdings gleich ins Finale durchstartete. Das sollte Anlass zu Hoffnung geben.

Das nächste Ziel im schwedischen Hockey ist nun ab sofort die Weltmeisterschaft.

Die großen Highlights mit Sicherheit die Spiele am 18. Mai gegen Finnland und 21. Mai gegen USA.

Autor : J.G. Just