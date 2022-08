Straubing Tigers prÃ¤sentieren Jerseys fÃ¼r die kommende Saison

Straubing. (PM Tigers) Pünktlich zum Vorbereitungsstart stellt der niederbayerische PENNY DEL-Clubs seine Home- und Away-Trikots für die kommende Spielzeit vor. Auch in der Saison...

Straubing. (PM Tigers) Pünktlich zum Vorbereitungsstart stellt der niederbayerische PENNY DEL-Clubs seine Home- und Away-Trikots für die kommende Spielzeit vor.

Auch in der Saison 2022/23 sind die Jerseys in den Clubfarben blau und weiß gehalten. Das Trikot ist geprägt durch eine klare Linienführung – Highlight ist diesmal das leicht transparente Bayerische Wappendesign, welches den Hintergrund auflockert und die Heimat des Clubs unterstreicht. Wie gewohnt, bleibt das im letzten Jahr neu-gestaltete Logo der Blickfang des Trikots. Hinzu kommen die Partnerlogos von „Stoffel Holding“, „Stahl Maschinenbau“ und „Deutsche Technoplast“ sowie das Logo der PENNY DEL. An den Ärmeln präsentiert sich über der Spielernummer Hauptsponsor „Richter + Frenzel“. Auf der Rückseite des Trikots befinden sich oberhalb von Spielernummern und -namen die Logos der Firmen „CKS“ oder „TriSpa“. Die beiden letzteren Unternehmen haben sich erstmalig dazu entschieden, die Logos jeweils auf der Hälfte des Trikotsatzes zu platzieren.

Vielen Dank an Florian Winterl von www.farbschliff.com für die hervorragende Umsetzung des Designs.

Die Jerseys sind wie gewohnt als Authentics (Logo, Spielername und -nummer sind aufgestickt) sowie als Fantrikot erhältlich und können ab sofort rund um die Uhr im Onlineshop der Straubing Tigers unter www.straubing-tigers-shop.de bestellt werden. Auch im Fanshop im Eisstadion am Pulverturm sind die Trikots ab kommender Woche zu den jeweiligen Öffnungszeiten bestellbar.