Straubing: Die Playoff-Trikots sind da!

Straubing. (PM Tigers) Während sich die Straubing Tigers den Einzug in die 1. Playoff-Runde nicht mehr nehmen lassen können, ist mit dem derzeit fünften Tabellenplatz auch die Viertelfinalqualifikation zum Greifen nahe.

Natürlich dürfen dafür eigens entworfene Trikots nicht fehlen: Florian Winterl von www.farbschliff.com hat sich dafür an den Zeichentisch gesetzt und wieder zwei gelungene Jerseys entworfen.

In Anlehnung an das neue Club-Logo ist das Heimjersey im bekannten dunkelblau gehalten. Hellblaue Akzente sowie der große Tigerkopf im Hintergrund bilden den nötigen Kontrast. Die hellgraue Auswärtsversion ist mit silbergrauen Akzenten versehen und beinhaltet die charakteristischen Designelemente des Heimtrikots. Blickfang der beiden Trikots ist das ebenfalls von Florian Winterl eigens kreierte Playoff-Logo 2022.

Zudem ist für alle Fans ein Playoff-Schal mit dem neuen Playoff-Logo erhältlich. Dieser sowie die entsprechenden Trikots können ab sofort im Fanshop oder online geordert werden.

Preise:

Fan-Trikot (Erwachsen): 80,00 Euro

Fan-Trikot (Kinder): 55,00 Euro

Authentic Trikot (Erwachsen): 130,00 Euro

Fan-Schal: 18,00 Euro