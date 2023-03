Stefan Dreyer verlÃ¤sst die Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Stefan Dreyer einen weiteren Abgang. Der 29jährige Universalspieler war während der vergangenen Saison zu den...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Stefan Dreyer einen weiteren Abgang.

Der 29jährige Universalspieler war während der vergangenen Saison zu den Ice Dragons gewechselt, nachdem der Rückzug der Dinslaken Kobras, für die Stefan Dreyer zuvor mehrere Jahre aktiv war, aus der Regionalliga West feststand.

Chefcoach Milan Vanek kündigte unmittelbar vor dem Wechsel einen Spieler an, der sowohl im Sturm wie auch in der Verteidigung einsetzbar war und als sehr mannschaftsdienlich galt. Ohne große Eingewöhnungszeit fasste Stefan Dreyer sofort Fuß beim HEV und war sportlich und menschlich eine Bereicherung im Team der Ostwestfalen. Auch in Herford agierte er in der Offensive und in der Defensive.

Eine schwere Verletzung sorgte am Ende der Saison dafür, dass er die letzten Spiele der Ice Dragons verpasste, doch Herfords Nummer 97 half seinem Team auch außerhalb des Eises so gut es ging weiter. Insgesamt erzielte Stefan Dreyer in 36 Einsätzen drei Treffer und gab zudem eine weitere Torvorlage.

„Stefan ist super Typ, der aber nun seinen beruflichen Weg außerhalb des Eises gehen will“, findet auch der Sportliche Leiter Sven Johannhardt positive Worte zum Abschied. Der Herforder Eishockey Verein bedankt sich bei Stefan Dreyer für seinen Einsatz in der vergangenen Saison und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

