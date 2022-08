Herford: Sommerpause ade â€“ die Eiszeit wartet

Herford. (PM HEV) Eine lange Sommerpause liegt hinter dem Herforder Eishockey Verein – eine Sommerpause, die viele, sehr viele Hürden parat hatte, die es...

Herford. (PM HEV) Eine lange Sommerpause liegt hinter dem Herforder Eishockey Verein – eine Sommerpause, die viele, sehr viele Hürden parat hatte, die es zu meistern galt. Manches Mal sehr kniffelig, nicht immer nach dem Wunsch der Verantwortlichen, mit Veränderungen, neuen Gegebenheiten und Herausforderungen, die vor einigen Monaten noch gar nicht absehbar waren – wie an fast allen Eishockeystandorten in Süd und Nord.

Und auch der Start auf dem Eis verläuft anders, als man es sich beim HEV gedacht hatte. Der Kanadier Greg Gibson hat den letzten Medizincheck nicht bestanden und es wird aus ärztlicher Sicht dringend dazu geraten, nicht wieder in das Profi-Eishockey zurückzukehren.

Beim Herforder Eishockey Verein reagierte man sofort, setzte alle Hebel in Bewegung, ließ gute Kontakte spielen und verfolgte einen Plan B. Mit Logan DeNoble befindet sich ab sofort ein 24jähriger Kanadier im Tryout, der bereits im Vorfeld empfohlen wurde und von dem sich Coach Milan Vanek nun selbst ein Bild machen kann, um die Stelle des 3. Kontingentspielers neu zu besetzen. DeNoble spielte zuletzt für die Saint Mary´s University und war vor seiner Universitätszeit Kapitän der Peterborough Petes in der Ontario Hockey League. In der Vorbereitungszeit der Herforder Ice Dragons bekommt er nun die Gelegenheit, sich für seine erste Station in Europa zu empfehlen.

Noch einmal also durchschnaufen – Zeit, endlich nach vorne zu schauen – Zeit, das Eis zu betreten – Zeit, die nächste Oberligasaison in Angriff zu nehmen.

Anfang dieser Woche ist der Kader der Herforder Ice Dragons zusammengekommen, hat sich zunächst ein wenig beschnuppert und dann sofort die Arbeit aufgenommen. Mit den ersten Tests hat Trainer Milan Vanek gemeinsam mit Fitnesstrainerin Ramona Rossack die unmittelbare Vorbereitung auf die neue Spielzeit eingeläutet.

Mit derzeit 3 Torhütern, 8 Verteidigern und 11 Stürmern plus Tryout wird die Hauptphase der Vorbereitung in Angriff genommen, jedoch ist die Tür der Kaderplanung unabhängig von der 3. Kontingentstelle noch nicht geschlossen. Mittels interner Förderlizenzen oder durch weitere Tryouts kann es durchaus noch zu Veränderungen kommen. „Wir beobachten sehr genau, wie sich der Markt kurz vor dem Saisonstart noch entwickelt und wenn sich eine Möglichkeit ergibt und ein Spieler zur Verfügung steht, der gut zu uns passt, schicken wir ihn nicht weg“, so der Sportliche Leiter Sven Johannhardt.

Aktueller Kader:

Tor:

#30 Kieren Vogel

#31: Pascal Lorenz

#59: Justin Schrörs

Verteidigung:

#06: Jonas Gerstung

#10: Quirin Stocker

#16: Marius Garten

#23: Aaron Reckers

#28: Daniel Bartuli

#52: Dennis König

#66: Maximilian Droick

#71: Dominik Scharfenort

Sturm:

#07: Rustams Begovs

#17: Justin Unger

#19: Jan-Niklas Linnenbrügger

#22: Gleb Berezovskij

#25: Max Pietschmann

#27: Nicklas Müller

#49: Anton Seidel

#74: Marek Krocker

#87: Dominik Patocka

#88: Andre Gerartz

#96: Killian Hutt

Bereits am Donnerstag verabschieden sich die Ice Dragons in Richtung Dänemark und absolvieren in Vojens ein intensives 4-tägiges Trainingslager, bevor es anschließend auf deutschem Eis weiter geht und schließlich die imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ bezogen wird.

Vormerken sollten sich die heimischen Eishockeyfans den 03. September. Ab 19.30 Uhr wird in der Markthalle Herford das Oberligateam der Herforder Eishockey Vereins für die Saison 22/23 präsentiert, wobei ein bunter Abend mit einigen Überraschungen auf die Gäste wartet. In den kommenden Tagen gibt es weitere Informationen zur „Mannschaftspräsentation 22/23“.

Mit dem Testspiel bei den Hannover Indians startet dann am 07. September die PreSeason und am 11. September sind die Hammer Eisbären zu Gast beim ersten Heimspiel der Vorbereitungsphase, bevor es mit einem Auswärtsspiel bei den Tilburg Trappers am 23. September in die Oberligasaison hinein geht.

Der Fahrplan der Ice Dragons:

18. bis 21.08.2022 Trainingslager in Vojens / DAN

03.09.2022 ab 19.30 Uhr Mannschaftspräsentation in der Markthalle Herford

07.09.2022 Preseason bei den Hannover Indians

09.09.2022 Preseason bei den Hammer Eisbären

11.09.2022 Preseason gegen die Hammer Eisbären

14.09.2022 Preseason gegen die Hannover Indians

16.09.2022 Preseason gegen die Black Dragons Erfurt

18.09.2022 Preseason bei Füchse Duisburg

23.09.2022 Oberliga Spieltag 1 bei den Tilburg Trappers

25.09.2022 Oberliga Spieltag 2 gegen die Rostock Piranhas