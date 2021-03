Starker Auftritt gegen den Aufstiegsaspiranten wird mit â€žnurâ€œ einem Punkt belohnt

Bayreuth. (PM Tigers) Zu späteren Stunde als noch am Sonntag und damit glücklicherweise ohne Sonneneinstrahlung ging das erste Drittel der Partie über die Bühne....

Dabei machten die Tigers zunächst den besseren Eindruck und kamen durch Schug, Meisinger, Kolozvary und Davis zu ersten Möglichkeiten bevor Stephan in der vierten Minute, sowie MacAuylay nach sieben gespielten Minuten Herden auf die Probe stellten. Eine erste Unterzahl auf Seiten der Tigers vereidigten diese anständig und ließen keine großen Chancen für die Gäste zu. Allerdings kamen diese nach etwa der Hälfte des Abschnitts immer besser ins Spiel und kreierten mehrfach Chancen. Eine durch Eisenmenger, der ums Tor fuhr und versuchte die Scheibe an Herden vorbei zu legen, was einen Videobeweis nach sich zog, der aber keine andere als die On-Ice-Entscheidung – nämlich kein Tor – mit sich brachte. Als man zum Ende des Drittels mit einem Mann mehr auf dem Eis unterwegs war – Proft nahm vorher zwei Minuten – konnten Davis und Davidek Schüsse abfeuern, die das Ziel knapp verfehlten.

Ville Järveläinen setzt erneut ein Ausrufezeichen, als er zunächst Klein prüfte und kurze Zeit später sich eine Scheibe erkämpfte, durch das Drittel der Gäste lief und die Scheibe in die Mitte passen wollte, wo sie vom Schlittschuh Erk’s ins Tor zur Führung zischte. In Unterzahl – Pokovic drückte die Strafbank – hatte der Bayreuther Stürmer die Chance, als er ein schnelles Break fuhr und nur knapp an Klein scheiterte. Kurz

darauf die umgekehrte Situation als Frankfurt einen Mann weniger auf der Eisfläche hatte und MacAulay in einer unübersichtlichen Situation die Chance auf einen Treffer genehmigt wurde. In der Folge erarbeiteten sich die Tigers mehrfach gute Chancen. Meisinger schickte Schumacher auf die Reise, der an Klein nicht vorbeikam und Lillich scheiterte aus spitzem Winkel. Als Meisinger einen Schuss nahm und die zurückspringende Scheibe bei Zimmermann landete, warf sich der Frankfurter Torsteher reaktionsschnell auf diese. Davidek im Anschluss, der Kolovzary im Slot lauernd nicht ganz sauber anspielte, jedoch konnte Ville Järveläinen nur wenige Augenblicke später seinen eigenen Schuss, der von Klein nach vorne abprallte verwerten und auf 2:0 stellen. Reaktionsschnell konnte Frankfurt dieses Mal, mehr oder weniger im Gegenzug und nur gut 30 Sekunden nach dem Bayreuther Treffer die Scheibe im Netz der Tigers unterbringen, als Proft eine hinter dem Tor eroberte Scheibe eines Kollegen nutzte.

Zum Schlussdrittel kam Frankfurt mit Schwung und große Engagement aus der Kabine, was man schnell durch mehrere gute Chancen untermauerte. Gegen Kretschmann, Kerbashian oder Stephan musste Timo Herden mehrfach reagieren, bevor Collberg in der 49. Minute mit einem Schuss in den Winkel dem Bayreuther Torsteher keine Chance ließ. Erst zum Ende des Abschnitts befreiten sich die Tigers und konnten etwas für Entlastung sorgen, was allerdings keinen Erfolg mit sich brachte. Glück hatte man als MacAulay kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit scheiterte und fast gleichzeitig Pech, als Järveläinen im Gegenzug knapp verpasste.

Gute, teils sehr gute Chancen ließ man in der Overtime liegen. Bindels, Davis, Karlsson und Järveläinen hätten den Zusatzpunkt vielleicht fest machen können, bevor wenige Sekunden vor Ablauf der Extraspielzeit Faber diesen für die Frankfurter klar machte.

„Ich bin stolz auf die Jungs heute, die stark gekämpft haben, defensiv besser gestanden waren als zuletzt und wenig zugelassen haben. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem heutigen Auftritt“, äußerte sich Coach Petri Kujala kurz nach der Partie.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Löwen Frankfurt 2:3 (0:0, 2:1, 0:1/0:1) n.V.

Bayreuth: Herden, Wölfl, Zimmermann Nico – Pokovic 82), Schmitz, Davis, Schug, Karlsson – Rajala, Davidek (2), Kolozvary, Meisinger, Lilich, Bindels, Zimmermann Tim, Nix, Schumacher

Frankfurt: Klein, Kucis – Sonnenburg, Stephan, Erk, Hüttl, Mitchell, Faber, Wirt – Schinko, Eisenmenger, Darren Mieszkowski, Lewandowski (2), Dmitriev, Mike Mieskowski, Collberg, Kretschmann, MacAulay, Kerbashian, Proft (2)

Zuschauer: Nein

Schiedsrichter: Hinterdobler, Westrich – Zettl, Züchner

Strafen: Bayreuth: 4 Frankfurt:4 Powerplay: Bayreuth: 0/2Frankfurt: 0/2

Torfolge: 1:0 (23.) Järveläinen, 2:0 (36.) Järveläinen (Bindels, Rajala) 2:1 (37.) Proft (Schinko), 2:2 (49.) Collberg (Faber, Kerbashian), 2:3 (65.) Faber (Collberg)