Spielplan und Gruppen fÃ¼r U18-WM in Landshut und Kaufbeuren stehen fest – Ticketvorverkauf startet am 01. April 2022

München. (PM DEB) Die U18-Weltmeisterschaft der Eishockey-Junioren wird vom 23. April bis 01. Mai 2022 in Landshut und Kaufbeuren ausgespielt.

Statt der ursprünglich geplanten zehn, werden nun acht Teams in zwei, neu gesetzten, Gruppen um den Weltmeistertitel kämpfen.

Das Team von U18-Bundestrainer Alexander Dück trifft demzufolge in Gruppe A in Landshut auf Titelverteidiger Kanada, Rekord-Titelträger USA und Nachbarland Tschechien. In Gruppe B stehen sich Finnland, Schweden, die Schweiz und Lettland gegenüber.

Der Turnierverlauf wird nach der Gruppenphase angepasst und es wird ein Viertelfinale eingeführt in dem die Gruppen über Kreuz die Halbfinalteilnehmer ausspielen. Am Wochenende 30. April/01. Mai 2022 werden in Landshut dann jeweils die Halbfinal- und Finalspiele ausgetragen. Aufgrund der zwei freien Plätze in der Top Division wird es bei dieser U18-WM keinen Absteiger geben.

Der Ticketvorverkauf für das Turnier startet am 01. April 2022 über das DEB-Ticketportal (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/).

Die Gruppen

Gruppe A (Fanatec Arena Landshut):

Kanada (1. nach Setzliste/Can), USA (4), Tschechien (5/CZE), Deutschland (8/GER)

Gruppe B (Erdgas Schwaben Arena Kaufbeuren):

Schweden (2/SWE), Finnland (3/FIN), Schweiz (6/SUI), Lettland (7/LAT)

Der Spielplan

Samstag, 23.04.2022 15:30 Landshut 1 CZE (5) – GER (8)

14:30 Kaufbeuren 2 FIN (3) – SUI (6)

19:30 Landshut 3 CAN (1) – USA (4)

18:30 Kaufbeuren 4 LAT (7) – SWE (2)

Sonntag, 24.04.2022 15:30 Landshut 5 CAN (1) – CZE (5)

14:30 Kaufbeuren 6 FIN (3) – LAT (7)

19:30 Landshut 7 USA (4) – GER (8)

18:30 Kaufbeuren 8 SWE (2) – SUI (6)

Montag, 25.04.2022 Ruhetag

Dienstag, 26.04.2022 15:30 Landshut 9 USA (4) – CZE (5)

14:30 Kaufbeuren 10 SUI (6) – LAT (7)

19:30 Landshut 11 GER (8) – CAN (1)

18:30 Kaufbeuren 12 SWE (2) – FIN (3)

Mittwoch, 27.04.2022 Ruhetag

Donnerstag, 28.04.2022 15:30 Landshut 13 QF1

14:30 Kaufbeuren 14 QF2

19:30 Landshut 15 QF3

18:30 Kaufbeuren 16 QF4

Freitag, 29.04.2022 Ruhetag

Samstag, 30.04.2022 14:30 Landshut 17 SF1

18:30 Landshut 18 SF2

Sonntag, 01.05.2022 14:30 Landshut 19 Bronze

18:30 Landshut 20 Gold

Zusatz: – Deutschland spielt im Viertelfinale das späte Spiel in Kaufbeuren

(18:30 Uhr, Spiel 16), bei den anderen Viertelfinalansetzungen werden die Wünsche der TV-Partner berücksichtigt

– Wenn qualifiziert, spielt Deutschland das Halbfinalspiel um 14:30 Uhr in Landshut (Spiel 17) – ist Deutschland nicht qualifiziert, spielt das höchste Team im Ranking um 14:30 Uhr