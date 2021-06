Alexander DÃ¼ck wird neuer U18-Bundestrainer und folgt auf Steffen Ziesche

Anzeige München. (PM DEB/EM) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. hat eine weitere Neubesetzung im DEB-Trainerbereich vorgenommen. Alexander Dück übernimmt ab der kommenden Saison 2021/22 die...

Anzeige

München. (PM DEB/EM) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. hat eine weitere Neubesetzung im DEB-Trainerbereich vorgenommen.

Alexander Dück übernimmt ab der kommenden Saison 2021/22 die Position des U18-Bundestrainers. Der langjährige Erstligaprofi folgt auf Steffen Ziesche, der den DEB verlässt. Der 41 Jahre alte Dück gehörte zuletzt zum Coachingteam um Bundestrainer Toni Söderholm bei der IIHF-WM 2021 in Riga/Lettland.

Zuvor war der gebürtige Kasache bereits Teil des Trainerstabs bei der U20-WM in Edmonton rund um den zurückliegenden Jahreswechsel. Neben seiner Teilnahme an diesen beiden Eishockey-Großereignissen war Dück auch beim Deutschland Cup 2020 als Teil des Trainerteams um Tobias Abstreiter bei der Perspektivauswahl des Top Teams Peking mit engagiert.

Im kommenden Jahr wartet ein weiteres U18 Highlight: Im Frühjahr 2022 vom 21. April bis zum 1. Mai wird die U18 WM in Deutschland ausgetragen.

Keineswegs warten müssen Wettfreunde auf dieses Highlight. Sie können unter sportwetten24.com/wettanbieter jederzeit die besten Quoten und Prognosen unterstützt durch Experten-Tipps herausfinden.

Ziesche hatte die U18 des DEB bei der diesjährigen WM in den USA gecoacht, als sie nach dem Aufstieg 2019 erstmals wieder in der Top Division antrat. Der 49-Jähirge war davor gemeinsam mit Dück ein Teil des Coachingteams bei der U20-WM in Kanada. Außerdem vertrat er zusammen mit Thomas Popiesch beim Deutschland Cup 2020 Bundestrainer Toni Söderholm, als dieser nicht vor Ort in Krefeld sein konnte. Im Jahr 2020 verpasste Ziesche pandemiebedingt die Möglichkeit, mit dem Jahrgang 2002 die IIHF U18-WM zu absolvieren.

Dück brachte es in seiner Spielerkarriere auf über 700 Einsätze in der DEL für Schwenningen, Krefeld, Iserlohn und Hamburg, dazu kam ein einjähriger Abstecher zu HK Jesenice in Slowenien. Nach Ende seiner Spielerkarriere im Jahr 2017 war er zunächst Nachwuchstrainer beim Schwenninger ERC und übernahm in der zurückliegenden DEL2-Saison zwischenzeitlich die Rolle als Co-Trainer der Ravensburg Towerstars.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Vielen Dank an Steffen Ziesche für seine geleistete Arbeit und seine Fachkompetenz! Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Aufgaben. Alexander Dück hat uns mit seiner Vorstellung von der Arbeit mit einem Nachwuchsteam überzeugt. Ich bin sicher, dass er diese Altersstufe nach vorne bringen kann. Er hat im letzten Jahr sehr viel internationale Erfahrung bei der U20 und jetzt bei der Männer-WM sammeln können. Diese Eindrücke werden ihm auch bei seiner weiteren Entwicklung als Trainer helfen. Willkommen im DEB-Trainerteam!“

Neuer U18-Bundestrainer Alexander Dück: „Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit den anderen Trainern, ich freue mich auf die Aufgabe, die auf mich zukommt und darauf, die Spieler zu entwickeln und ausbilden zu dürfen. An den Defiziten, die wir im internationalen Vergleich haben, müssen wir arbeiten, damit wir eine gute Mannschaft zusammenstellen für die nächste Weltmeisterschaft im eigenen Land. Es soll kein Ziel sein, nur nicht absteigen zu wollen, wir wollen anspruchsvoller sein. Die Spieler müssen in diesem Alter erkennen und lernen, wie man sich als Profispieler verhält, wie man das Eishockey lebt und was man dafür macht. Auch das ist eine Aufgabe, ihnen dies nahezubringen.“

Bisheriger U18-Bundestrainer Steffen Ziesche: „Es war mir eine Ehre und eine große Herausforderung, für den Verband tätig zu sein. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit den Trainerkollegen und den Jungs zusammenzuarbeiten. Leider haben wir im letzten Jahr mit dem 2002er Jahrgang die WM nicht spielen können, das wäre sicher ein Highlight geworden, bei dem auch viel möglich gewesen wäre wie der Sieg zuvor beim Fünf-Nationen-Turnier gezeigt hatte.“

2820 Werden die Bietigheim Steelers die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den DEL Einstieg erfüllen können und die DEL Lizenz erhalten? Ja sehr schwer zu beurteilen Nein

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Anzeige