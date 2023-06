“Spieler des Jahres” besetzt dritte Kontingentstelle in Weiden

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden sind auf der Suche nach einem neuen Importspieler fündig geworden und haben Tyler Ward vom Ligakonkurrenten...

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden sind auf der Suche nach einem neuen Importspieler fündig geworden und haben Tyler Ward vom Ligakonkurrenten Tölzer Löwen verpflichtet.

Mit dem Kanadier besetzt der amtierende “Spieler des Jahres der Oberliga Süd” die dritte Kontingentstelle der Oberpfälzer.

Ward stammt aus Kamloops in British Columbia und spielte vor seiner Profikarriere jeweils zwei Jahre für die University of Denver und University of Hampshire in der nordamerikanischen College-Liga NCAA. In seinem letzten College-Jahr erzielte er 27 Punkte in 34 Spielen und war damit Top-Scorer seines Teams. Vor seinem Wechsel nach Europa absolvierte der 1,80 Meter große Außenstürmer noch drei Spiele für die Maine Mariners in der ECHL.

In der vergangenen Hauptrunde bildete er zusammen mit seinem Landsmann Nicklas Huard und Ludwig Nirschl bei den Tölzer Löwen die torgefährlichste Angriffsreihe in der Oberliga Süd. Mit 33 Toren und 49 Vorlagen war er Topscorer der Oberbayern und belegte den vierten Platz in der Liga. Im März 2023 wurde der Linksschütze von der Fachzeitschrift „Eishockey News“ folgerichtig zum „Spieler des Jahres der Oberliga Süd“ ernannt. Damit trat der 23-Jährige die Nachfolge von seinem zukünftigen Mitspieler Nardo Nagtzaam an.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Tyler wurde nicht umsonst in seinem ersten Jahr in Deutschland ein Topscorer der Oberliga Süd. Er ist läuferisch stark, hat einen guten Schuss und kann ein Spiel gut lesen. Ich bin überzeugt, dass er aufgrund seines Alters noch nicht am Ende seines Leistungsvermögens angekommen ist. Mit großer Sicherheit wird er unsere Offensive verstärken und passt auch menschlich hervorragend nach Weiden.”

Sebastian Buchwieser, Chef-Trainer Blue Devils Weiden: “Tyler kam mit sensationellen Werten aus dem College nach Deutschland und bestätigte diese in seinem ersten Jahr in Tölz. Er ist mit 23 Jahren sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung und er hat das Potential, die Leistung aus der Vorsaison nochmals zu steigern. Er ist schnell, kreativ, torgefährlich und scheut zudem keinen Zweikampf.”

Tyler Ward: “Die Blue Devils sind ein Spitzenteam in der Oberliga, das professionell geführt wird und den Ehrgeiz hat, in die DEL2 aufzusteigen. Mein Fokus liegt darauf, alles in meiner Macht stehende zu tun, um diesem Team zu helfen, die nächste Stufe zu erreichen.”

