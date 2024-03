Spiel 5 muss entscheiden

Miesbach. (PM TEV) Do or die heißt es am Dienstag für den TEV Miesbach im entscheidenden Spiel 5 gegen die Peißenberg Miners. Nach dem...

Miesbach. (PM TEV) Do or die heißt es am Dienstag für den TEV Miesbach im entscheidenden Spiel 5 gegen die Peißenberg Miners.

Nach dem Sieg in Spiel 3 am Freitag setzte es am Sonntag Abend vor erneut ausverkauftem Haus eine 4:5 Heimniederlage und somit gewann bisher immer die Auswärtsmannschaft in dieser Serie.

Am Sonntagabend rotierte Zdenek Travnicek etwas und ließ dieses mal Kurt Sonne anstelle von Bohumil Slavicek auflaufen.

Der TEV erwischte wieder mal einen Traumstart und Christian Neuert markierte in der vierten Spielminute das 1:0. Die Gäste schlugen aber durch Ryan Murphy eine Minute später zurück und glichen aus. Besonders bitter, Murphy‘s Schuss wurde gleich zweimal von Miesbachern Spielern unhaltbar für Philip Lehr abgefälscht. In der 18.Spielminute spielten die Miners einen Konter konsequent aus und Lynnden Pastachak traf zum 1:2 nach Vorarbeit von Dejan Vogl.

Zu Beginn des zweiten Drittels folgten dann fünf rabenschwarze Minuten für den TEV. Zuerst fälschte Sinan Ondörtoglu einen Schuss zum 1:3 ab. Dann traf Dejan Vogl in Überzahl zum 1:4 aus dem Slot. Travnicek reagierte und nahm eine Auszeit und brachte Timon Ewert für Philip Lehr, den an den Gegentoren keine Schuld traf. Doch auch Eweet musste in der 25.Spielminute nach einem Schuss von Ryan Murphy hinter sich greifen. Danach kam der TEV wieder besser ins Spiel und durch einen Schuss von Florian Feuerreiter aus spitzem Winkel verkürzte der TEV wieder auf 2:5.

Im dritten Drittel startete man dann voll zur Aufholjagd und war nun wieder deutlich überlegen. Zunächst traf Patrick Asselin in der 46.Spielminute zum 3:5 und als Christian Neuert in der 53.Spielminute mit einem Solo der Marke „Tor des Jahres“ zum 4:5 traf, bebte das Stadion endgültig wieder. In der Folge verteidigten die Miners aber konsequent ihr Tor und brachten die Führung über die Zeit, obwohl der TEV alles versuchte um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Somit steht es nun 2:2 in der Serie und Spiel 5 am Dienstag entscheidet wer ins Finale um die bayrische Meisterschaft einzieht.

Der TEV setzt wieder einen Fanbus ein. Der Bus fährt um 18 Uhr am Bahnhof Miesbach weg. Anmeldungen sind bei Sebastian Höck per Whatsapp unter 01624190029 möglich.