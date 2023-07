Kontingentstellen beim TEV Miesbach sind besetzt – Bohumil Slavicek bleibt in Miesbach

Miesbach. (PM TEV) Seit mittlerweile fünf Jahren spielt Bohumil „Bobby“ Slavicek für den TEV Miesbach und auch in der kommenden Saison wird Bobby wieder...

Miesbach. (PM TEV) Seit mittlerweile fünf Jahren spielt Bohumil „Bobby“ Slavicek für den TEV Miesbach und auch in der kommenden Saison wird Bobby wieder für den TEV angreifen.

Der 31-jährige tschechische Angreifer ist seit Jahren einer der Topstürmer der Bayernliga und hat in 163 Spielen für den TEV bisher 151 Tore und 168 Assists erzielt. 2018/19, als der TEV wie in der abgelaufenen Saison Vizemeister wurde, ist Slavicek zum wertvollsten Spieler der Bayernliga gewählt worden und schaffte es im Jahr der bayrischen Meisterschaft 2020 ins Bayernliga Team der Saison. Nachdem die Bayernligasaison 2020/21 abgebrochen wurde, wechselte Slavicek für den Rest der Saison zu den Starbulls Rosenheim in die Oberliga, wo ihm in 6 Spielen 3 Tore 6 Assists gelangen. In der letzten Saison startete Slavicek bärenstark in die Saison und stand zu Beginn der Saison ganz oben in der Topscorerliste, jedoch wurde er dann von einer schweren Verletzung ausgebremst. Im Anschluss daran kämpfte sich Slavicek schnell zurück und war rechtzeitig zur Zwischenrunde wieder auf dem Eis.

Bobby und seine Familie sind mittlerweile im bayrischen Voralpenland heimisch geworden und verbringen auch die Sommermonate in der Kreisstadt.

Bohumil Slavicek mit Blick auf die kommende Saison: „Wir wollen dieses Jahr wieder angreifen und so weit wie möglich in den Playoffs kommen. Ich freue mich in der kommenden Saison wieder auf unsere Fans, die uns letztes Jahr sehr gut unterstützt haben.“

