Sharks verlÃ¤ngern im Doppelpack

Kempten. (PM ESC) Fabian Gmeinder schnürt seine Schlittschuhe weiter für den ESC Kempten und auch Dauerbrenner Alexander von Sigriz hängt ein Jahr dran. Was...

Kempten. (PM ESC) Fabian Gmeinder schnürt seine Schlittschuhe weiter für den ESC Kempten und auch Dauerbrenner Alexander von Sigriz hängt ein Jahr dran.

Was wurde nicht schon alles an Daten bemüht in den letzten Jahren, welche Statistik wurde nicht durchforstet. Immer mit dem Ziel die Vertragsverlängerungen des Kemptener Dauerbrenners mit noch mehr Zahlen zu unterlegen. Pünktlich zu seinem 40sten Geburtstag in der nächsten Woche packt der Routinier nun also eine weitere Saison bei seinem Heimatverein drauf. Viele seiner langjährigen Weggefährten wie Marcus Kubena, Markus Russler, Tobias Pichler, Andreas Ziegler oder Matthias Weißschuh haben ihre Schlittschuhe längst an den berühmten Nagel gehängt, gehen Ämtern im Vorstand und den Trainerteams nach oder spielen noch in der 1b.

Aber „Sigi“ wie er im ganzen Verein nur genannt wird motiviert sich Jahr für Jahr aufs neue und tut viel dafür die notwendige Fitness für die Saison aufzubauen. Und wenn ein gewisser, 9 Jahre älterer Jaromir Jagr bei seinem Heimatverein in Kladno/Tschechien gerade für eine weitere Saison verlängert hat dürfen sich die Kemptener Fans noch auf einige Jahre mit ihrem Sigi freuen.

Ganz anders Fabian Gmeinder, der 26 jährige Stürmer hat noch viele Jahre seiner Karriere vor sich. Zum zweiten Mal war er vor der letztjährigen Bayernligasaison von seinem Heimatverein EV Pfronten an die Iller gewechselt. Wie so viele hat er durch den Abbruch aber nicht die Chance bekommen zu zeigen was in ihm steckt, kann dies aber hoffentlich in der kommenden Saison nachholen. Er gehört zu den jungen Perspektivspielern die sich unter Trainer Carsten Gosdeck und an der Seite seiner arrivierten und erfahrenen Mannschaftskameraden weiterentwickeln sollen.

Wir wünschen beide eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.