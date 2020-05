Fabian Gmeinder kehrt von Pfronten zurÃ¼ck zum ESC Kempten

Kempten. (PM ESC) Der jetzt 25 jährige wurde beim EV Pfronten ausgebildet und spielte dort auch bis zu seinem ersten Wechsel nach Kempten 2018....

Kempten. (PM ESC) Der jetzt 25 jährige wurde beim EV Pfronten ausgebildet und spielte dort auch bis zu seinem ersten Wechsel nach Kempten 2018. Nach nur einer Saison an der Iller wechselte der Angreifer jedoch zurück zu den Falcons.

Trainer Carsten Gosdeck: „Ich wollte Fabian bereits vor der letzten Saison hier in Kempten behalten, aber aus beruflichen Gründen wechselte er zurück zu seinem Heimatverein. Jetzt bin ich froh das es dieses Jahr mit seiner Verpflichtung geklappt hat. Ich konnte ihn ja in der letzten Saison einige Male beobachten und mich von seinen Stärken überzeugen. Spieler mit seiner Schnelligkeit und seinem Kampfgeist können wir in Kempten immer gebrauchen.“

Nun wechselt Gmeinder nach einem Jahr beim sportlichen Landesligaabsteiger Pfronten zurück zum zukünftigen Bayernligisten nach Kempten wo er dann mit der Nummer 74 auflaufen wird.